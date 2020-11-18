https://ria.ru/20201118/soglashenie-1585151379.html

Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с Baker Hughes

Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с Baker Hughes

Нефтесервисная компания Baker Hughes планирует в следующем году открыть в Тюменской области центр обслуживания буровых долот, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:59

2020-11-18T12:59

2020-11-18T12:59

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Нефтесервисная компания Baker Hughes планирует в следующем году открыть в Тюменской области центр обслуживания буровых долот, сообщает пресс-служба губернатора региона.Соглашение о продолжении сотрудничества Тюменской области и Baker Hughes подписали в режиме онлайн губернатор Александр Моор и президент компании в России и СНГ Елена Акольцева.Как отметил Моор, правительство области в течение семи лет поддерживает компанию в реализации инвестпроектов на территории региона. "Мы готовы и дальше помогать компании в реализации планов по развитию производства на нашей территории", — сказал он.Глава региона, в частности, предложил Baker Hughes присоединиться к проекту формирования межрегионального нефтепромышленного кластера. "Он позволит получить полный технологический цикл — от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. Объединит для решения общих целей предприятия из разных субъектов страны. Сейчас в кластере 45 участников из десяти регионов. Всего, по нашим оценкам, в него войдет около 100 компаний", - пояснил Моор.

https://ria.ru/20201111/samozanyatye-1584128366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр моор