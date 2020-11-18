https://ria.ru/20201118/sneg-1585140858.html
В Москве в выходные образуется снежный покров
В Москве в выходные образуется снежный покров
Снежный покров до 4 сантиметров высотой образуется в Москве в выходные и продержится некоторое время, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:06
2020-11-18T12:06
2020-11-18T12:06
елена волосюк
погода
москва
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Снежный покров до 4 сантиметров высотой образуется в Москве в выходные и продержится некоторое время, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Мы можем говорить о формировании временного снежного покрова... В выходные снежный покров небольшой высоты, от 2 до 4 сантиметров, образуется на территории столичного региона", - сказала Волосюк.Она отметила, что ближе к выходным будет подмораживать - от 0 до минус 5. "Начиная с пятницы у нас начнутся осадки уже в виде снега, условий для его таяния не будет. В ночь на субботу так же будет идти снег. Днем погода успокоится, а в ночь на воскресенье подморозит до минус 2 - минус 7 градусов, поэтому снег, который выпадет в пятницу и в субботу, ночью таять не будет. В субботу днем будет не выше нуля градусов, а в воскресенье днем во второй половине дня опять пойдёт снег", - сказала синоптик.
https://ria.ru/20201118/pogoda-1585130952.html
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РИА Новости
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елена волосюк, погода, москва, общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Снежный покров до 4 сантиметров высотой образуется в Москве
в выходные и продержится некоторое время, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк
.
"Мы можем говорить о формировании временного снежного покрова... В выходные снежный покров небольшой высоты, от 2 до 4 сантиметров, образуется на территории столичного региона", - сказала Волосюк.
Она отметила, что ближе к выходным будет подмораживать - от 0 до минус 5. "Начиная с пятницы у нас начнутся осадки уже в виде снега, условий для его таяния не будет. В ночь на субботу так же будет идти снег. Днем погода успокоится, а в ночь на воскресенье подморозит до минус 2 - минус 7 градусов, поэтому снег, который выпадет в пятницу и в субботу, ночью таять не будет. В субботу днем будет не выше нуля градусов, а в воскресенье днем во второй половине дня опять пойдёт снег", - сказала синоптик.