https://ria.ru/20201118/sneg-1585140858.html

В Москве в выходные образуется снежный покров

В Москве в выходные образуется снежный покров

Снежный покров до 4 сантиметров высотой образуется в Москве в выходные и продержится некоторое время, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:06

2020-11-18T12:06

2020-11-18T12:06

елена волосюк

погода

москва

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Снежный покров до 4 сантиметров высотой образуется в Москве в выходные и продержится некоторое время, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Мы можем говорить о формировании временного снежного покрова... В выходные снежный покров небольшой высоты, от 2 до 4 сантиметров, образуется на территории столичного региона", - сказала Волосюк.Она отметила, что ближе к выходным будет подмораживать - от 0 до минус 5. "Начиная с пятницы у нас начнутся осадки уже в виде снега, условий для его таяния не будет. В ночь на субботу так же будет идти снег. Днем погода успокоится, а в ночь на воскресенье подморозит до минус 2 - минус 7 градусов, поэтому снег, который выпадет в пятницу и в субботу, ночью таять не будет. В субботу днем будет не выше нуля градусов, а в воскресенье днем во второй половине дня опять пойдёт снег", - сказала синоптик.

https://ria.ru/20201118/pogoda-1585130952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, погода, москва, общество