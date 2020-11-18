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Израильская армия нанесла удар по сирийским военным
Израильская армия нанесла удар по сирийским военным
Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийским военным и силам специального назначения "Аль-Кудс", говорится в ее заявлении в Twitter. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T05:28
2020-11-18T05:28
2020-11-18T15:49
война в сирии
сирия
израиль
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийским военным и силам специального назначения "Аль-Кудс", говорится в ее заявлении в Twitter.Ранее сирийское агентство САНА сообщило, что ПВО арабской республики отражают израильский авиаудар в небе над Дамаском. Обстрел, предположительно, велся со стороны Голанских высот, несколько ракет удалось сбить. В результате трое военнослужащих погибли, один пострадал.Как следует из заявления израильтян, это их ответ на установку сирийцами нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа", разделяющей две страны.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном."Аль-Кудс" — элитное подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции, отвечает за операции за пределами Ирана.
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