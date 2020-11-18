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Война в Сирии
https://ria.ru/20201118/siriya-1585103301.html
Израильская армия нанесла удар по сирийским военным
Израильская армия нанесла удар по сирийским военным
Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийским военным и силам специального назначения "Аль-Кудс", говорится в ее заявлении в Twitter. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T05:28
2020-11-18T15:49
война в сирии
сирия
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийским военным и силам специального назначения "Аль-Кудс", говорится в ее заявлении в Twitter.Ранее сирийское агентство САНА сообщило, что ПВО арабской республики отражают израильский авиаудар в небе над Дамаском. Обстрел, предположительно, велся со стороны Голанских высот, несколько ракет удалось сбить. В результате трое военнослужащих погибли, один пострадал.Как следует из заявления израильтян, это их ответ на установку сирийцами нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа", разделяющей две страны.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном."Аль-Кудс" — элитное подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции, отвечает за операции за пределами Ирана.
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сирия, израиль, в мире

Израильская армия нанесла удар по сирийским военным

05:28 18.11.2020 (обновлено: 15:49 18.11.2020)
 
© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : SANA
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийским военным и силам специального назначения "Аль-Кудс", говорится в ее заявлении в Twitter.
Ранее сирийское агентство САНА сообщило, что ПВО арабской республики отражают израильский авиаудар в небе над Дамаском. Обстрел, предположительно, велся со стороны Голанских высот, несколько ракет удалось сбить. В результате трое военнослужащих погибли, один пострадал.
Как следует из заявления израильтян, это их ответ на установку сирийцами нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа", разделяющей две страны.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
"Аль-Кудс" — элитное подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции, отвечает за операции за пределами Ирана.
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