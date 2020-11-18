https://ria.ru/20201118/sirius-1585184671.html

Госдума приняла в первом чтении проект о федеральной территории "Сириус"

Госдума приняла в первом чтении проект о федеральной территории "Сириус"

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о федеральной территории "Сириус". РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:59

2020-11-18T14:59

2020-11-18T14:59

андрей клишас

павел крашенинников

госдума рф

политика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о федеральной территории "Сириус".Проект был подготовлен в развитие обновленных положений конституции. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава территории является высшим должностным лицом территории и возглавляет администрацию. Он избирается советом по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.

https://ria.ru/20201118/sirius-1585179667.html

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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика