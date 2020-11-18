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Крашенинников рассказал о законопроекте о территории "Сириус"
Крашенинников рассказал о законопроекте о территории "Сириус"
Федеральная территория "Сириус" не будет иметь права законодательной инициативы, сообщил в среду глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:52
2020-11-18T14:52
образовательный центр "сириус"
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
политика
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Федеральная территория "Сириус" не будет иметь права законодательной инициативы, сообщил в среду глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Госдума на пленарном заседании в среду обсуждает в первом чтении законопроект о федеральной территории "Сириус"."Конечно нет, не будет федеральная территория "Сириус" иметь права законодательной инициативы, так же, как и Госсовет", - отметил Крашенинников, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания.Он пояснил, что в ходе работы над поправками в конституцию "мы остановились на том, что право законодательной инициативы не будет никак расширяться".Проект о федеральной территории "Сириус" был подготовлен в развитие обновленных положений Конституции РФ. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является ее высшим должностным лицом и возглавляет администрацию. Он избирается советом территории по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.
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образовательный центр "сириус", андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика

Крашенинников рассказал о законопроекте о территории "Сириус"

14:52 18.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Федеральная территория "Сириус" не будет иметь права законодательной инициативы, сообщил в среду глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Госдума на пленарном заседании в среду обсуждает в первом чтении законопроект о федеральной территории "Сириус".
Образовательный центр Сириус в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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"Сириус" останется частью избирательного округа в Краснодарском крае
"Конечно нет, не будет федеральная территория "Сириус" иметь права законодательной инициативы, так же, как и Госсовет", - отметил Крашенинников, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания.
Он пояснил, что в ходе работы над поправками в конституцию "мы остановились на том, что право законодательной инициативы не будет никак расширяться".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
13:20
Госдума отказалась снимать с рассмотрения вопрос о территории "Сириус"
Проект о федеральной территории "Сириус" был подготовлен в развитие обновленных положений Конституции РФ. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является ее высшим должностным лицом и возглавляет администрацию. Он избирается советом территории по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.
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13 ноября, 18:46
Путин заявил о предоставлении "Сириусу" статуса федеральной территории
 
Образовательный центр "Сириус"Андрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
 
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