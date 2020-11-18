https://ria.ru/20201118/sirius-1585183102.html

Крашенинников рассказал о законопроекте о территории "Сириус"

Крашенинников рассказал о законопроекте о территории "Сириус"

Федеральная территория "Сириус" не будет иметь права законодательной инициативы, сообщил в среду глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:52

2020-11-18T14:52

2020-11-18T14:52

образовательный центр "сириус"

андрей клишас

павел крашенинников

госдума рф

политика

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Федеральная территория "Сириус" не будет иметь права законодательной инициативы, сообщил в среду глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Госдума на пленарном заседании в среду обсуждает в первом чтении законопроект о федеральной территории "Сириус"."Конечно нет, не будет федеральная территория "Сириус" иметь права законодательной инициативы, так же, как и Госсовет", - отметил Крашенинников, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания.Он пояснил, что в ходе работы над поправками в конституцию "мы остановились на том, что право законодательной инициативы не будет никак расширяться".Проект о федеральной территории "Сириус" был подготовлен в развитие обновленных положений Конституции РФ. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является ее высшим должностным лицом и возглавляет администрацию. Он избирается советом территории по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.

https://ria.ru/20201118/sirius-1585179667.html

https://ria.ru/20201118/sirius-1585160102.html

https://ria.ru/20201113/sirius-1584542456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образовательный центр "сириус", андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, политика