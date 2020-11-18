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"Сириус" останется частью избирательного округа в Краснодарском крае
"Сириус" останется частью избирательного округа в Краснодарском крае
Федеральная территория "Сириус" останется частью избирательного округа в Краснодарском крае, интересы территории в парламенте будут представлять избранный от... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:40
2020-11-18T14:40
2020-11-18T14:53
образовательный центр "сириус"
совет федерации рф
павел крашенинников
госдума рф
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Федеральная территория "Сириус" останется частью избирательного округа в Краснодарском крае, интересы территории в парламенте будут представлять избранный от одномандатного округа в крае представитель, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников"Мы обсуждали и с Центральной избирательной комиссией, нам надо будет разбираться, потому что запустили слух, что это (ФТ "Сириус") будет отдельный избирательный округ. Это не так, это будет в рамках Краснодарского края избирательный округ. Также была история посвященная тому, что будет отдельная история по поводу Совета Федерации - нет, это не предполагается, все-таки это Краснодарский край", - сказал Крашенинников на заседании."У них будет свой депутат, они будут его избирать, но вместе с другими жителями Краснодарского края. Это не их депутат? Конечно, их", - добавил он.
https://ria.ru/20201118/sirius-1585183102.html
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образовательный центр "сириус", совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, краснодарский край, общество