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Госдума отказалась снимать с рассмотрения вопрос о территории "Сириус"
Госдума отказалась снимать с рассмотрения вопрос о территории "Сириус"
Госдума отказалась снимать с рассмотрения на пленарном заседании в среду вопрос о федеральной территории "Сириус". РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:20
2020-11-18T13:20
александр синенко (политик)
госдума рф
николай коломейцев
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Госдума отказалась снимать с рассмотрения на пленарном заседании в среду вопрос о федеральной территории "Сириус".С соответствующим предложением – снять законопроект с рассмотрения 18 ноября – выступил депутат ГД от фракции КПРФ Николай Коломейцев. Свое предложение он объяснил тем, что на законопроект не был представлен отзыв правительства РФ.В свою очередь, спикер ГД Вячеслав Володин пояснил, что необходимое заключение кабмина было направлено. "Правительство РФ представило в установленном порядке отзыв на данный проект… Сейчас все процедуры соблюдены и он готов к рассмотрению в первом чтении", - также подтвердил полпред правительства в Госдуме Александр Синенко. В итоге, по результатам голосования, Госдума отказалась снимать с рассмотрения данный вопрос.Проект о федеральной территории "Сириус" был подготовлен в развитие обновленных положений Конституции РФ. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является ее высшим должностным лицом и возглавляет администрацию. Он избирается советом территории по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.
https://ria.ru/20201113/sirius-1584542456.html
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александр синенко (политик), госдума рф, николай коломейцев, вячеслав володин, политика

Госдума отказалась снимать с рассмотрения вопрос о территории "Сириус"

13:20 18.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Госдума отказалась снимать с рассмотрения на пленарном заседании в среду вопрос о федеральной территории "Сириус".
С соответствующим предложением – снять законопроект с рассмотрения 18 ноября – выступил депутат ГД от фракции КПРФ Николай Коломейцев. Свое предложение он объяснил тем, что на законопроект не был представлен отзыв правительства РФ.
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В свою очередь, спикер ГД Вячеслав Володин пояснил, что необходимое заключение кабмина было направлено. "Правительство РФ представило в установленном порядке отзыв на данный проект… Сейчас все процедуры соблюдены и он готов к рассмотрению в первом чтении", - также подтвердил полпред правительства в Госдуме Александр Синенко. В итоге, по результатам голосования, Госдума отказалась снимать с рассмотрения данный вопрос.
Проект о федеральной территории "Сириус" был подготовлен в развитие обновленных положений Конституции РФ. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является ее высшим должностным лицом и возглавляет администрацию. Он избирается советом территории по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.
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Александр Синенко (политик)Госдума РФНиколай КоломейцевВячеслав ВолодинПолитика
 
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