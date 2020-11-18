Госдума отказалась снимать с рассмотрения вопрос о территории "Сириус"
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Госдума отказалась снимать с рассмотрения на пленарном заседании в среду вопрос о федеральной территории "Сириус".
С соответствующим предложением – снять законопроект с рассмотрения 18 ноября – выступил депутат ГД от фракции КПРФ Николай Коломейцев. Свое предложение он объяснил тем, что на законопроект не был представлен отзыв правительства РФ.
В свою очередь, спикер ГД Вячеслав Володин пояснил, что необходимое заключение кабмина было направлено. "Правительство РФ представило в установленном порядке отзыв на данный проект… Сейчас все процедуры соблюдены и он готов к рассмотрению в первом чтении", - также подтвердил полпред правительства в Госдуме Александр Синенко. В итоге, по результатам голосования, Госдума отказалась снимать с рассмотрения данный вопрос.
Проект о федеральной территории "Сириус" был подготовлен в развитие обновленных положений Конституции РФ. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является ее высшим должностным лицом и возглавляет администрацию. Он избирается советом территории по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.