https://ria.ru/20201118/serebrennikov-1585224442.html

Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"

Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"

Мосгорсуд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:47

2020-11-18T17:47

2020-11-18T17:48

софья апфельбаум

алексей малобродский

юрий итин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

москва

дело кирилла серебренникова

седьмая студия

кирилл серебренников

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Кроме того, оставлено в силе решение о взыскании с фигурантов 129 миллионов рублей."Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы – без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.Сам Серебренников приговор не обжаловал - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов. Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверила законность всего приговора в целом.Мещанский суд Москвы в июне приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей.Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности. Прокуратура между тем просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/serebrennikov--1576947700.html

москва

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софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, дело кирилла серебренникова, седьмая студия, кирилл серебренников, происшествия