https://ria.ru/20201118/serebrennikov-1585224442.html
Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
Мосгорсуд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:47
2020-11-18T17:47
2020-11-18T17:48
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
москва
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
кирилл серебренников
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572283904_0:85:1491:924_1400x0_80_0_0_25c1bb31c743cc4769dc9f2305139b70.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Кроме того, оставлено в силе решение о взыскании с фигурантов 129 миллионов рублей."Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы – без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.Сам Серебренников приговор не обжаловал - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов. Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверила законность всего приговора в целом.Мещанский суд Москвы в июне приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей.Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности. Прокуратура между тем просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/serebrennikov--1576947700.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572283904_74:0:1419:1009_1400x0_80_0_0_855b0ca191270146e24a8f92a4040a11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, дело кирилла серебренникова, седьмая студия, кирилл серебренников, происшествия