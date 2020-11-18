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Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
Мосгорсуд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:47
2020-11-18T17:48
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
москва
дело кирилла серебренникова
седьмая студия
кирилл серебренников
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Кроме того, оставлено в силе решение о взыскании с фигурантов 129 миллионов рублей."Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы – без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.Сам Серебренников приговор не обжаловал - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов. Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверила законность всего приговора в целом.Мещанский суд Москвы в июне приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей.Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности. Прокуратура между тем просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях.
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софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, дело кирилла серебренникова, седьмая студия, кирилл серебренников, происшествия

Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"

17:47 18.11.2020 (обновлено: 17:48 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным приговор по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Кроме того, оставлено в силе решение о взыскании с фигурантов 129 миллионов рублей.
"Апелляционная инстанция постановила оставить приговор суда первой инстанции без изменения, жалобы – без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.
Сам Серебренников приговор не обжаловал - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов. Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверила законность всего приговора в целом.
Мещанский суд Москвы в июне приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей.
Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности. Прокуратура между тем просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Софья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)МоскваДело Кирилла СеребренниковаСедьмая студияКирилл СеребренниковПроисшествия
 
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