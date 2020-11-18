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Постпред России при МАГАТЭ призвал США отменить санкции против Ирана
Постпред России при МАГАТЭ призвал США отменить санкции против Ирана
США должны незамедлительно отменить все односторонние санкции против Ирана после своего выхода из ядерной сделки в 2018 году, заявил в среду постпред России при РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T20:53
2020-11-18T21:43
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов (дипломат)
совет безопасности оон
магатэ
москва
оон
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США должны незамедлительно отменить все односторонние санкции против Ирана после своего выхода из ядерной сделки в 2018 году, заявил в среду постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.Выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ по теме проверки и мониторинга в Иране в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности ООН, Ульянов напомнил, что "первопричиной" действий Ирана по сокращению своих обязательств в рамках СВПД стали "самовольный выход из "ядерной сделки" США и введение ими противоправных экстерриториальных санкций в отношении Тегерана, в том числе, в попытке заставить остающихся участников СВПД прекратить выполнение своих обязательств".В качестве примера он напомнил, что перед заключением Совместного всеобъемлющего плана действий запасы низкообогащенного урана в Иране составляли 15 тонн. Почти сразу после начала реализации СВПД они "существенно сократились" и оказались даже ниже установленных договоренностью лимитов."Когда США вышли из СВПД, у Тегерана было 110 кг. Иран придерживался этого уровня до того, как политика "максимального давления" заработала на полную силу. Сегодня запас низкообогащенного урана составляет 2,5 тонны. Мы не говорим, что это хорошо. Но это в 6 раз меньше, чем было до заключения СВПД. Это говорит о том, что План действий был и остается многообещающей договоренностью. Однако реализация СВПД была подорвана в результате политики "максимального давления", проводимой США", - сказал Ульянов.Он отметил, что это не риторика, "а объективная оценка, подтвержденная конкретными статистическими данными, оспаривать которые невозможно"."Действия Тегерана свидетельствуют о том, что он заинтересован в сохранении СВПД при условии восстановления изначально заложенного в нем баланса между ядерной и торгово-экономической составляющими. США должны обеспечить полное выполнение всех своих обязательств и незамедлительно исправить допущенные упущения и нарушения, включая отмену всех односторонних санкций против Ирана, которые были введены после выхода из СВПД в мае 2018 года", - заявил Ульянов."Призываем Вашингтон незамедлительно отказаться от продолжения курса на подрыв резолюции СБ ООН 2231, которая продолжает действовать, несмотря на тщетные попытки Вашингтона помешать этому и потерпевшие крах усилия по восстановлению ранее отменных санкционных решений СБ ООН по Ирану. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что резолюция СБ ООН 2231 осуществляется в прежнем режиме. Иных решений на этот счет в Совете Безопасности не принималось", - подчеркнул Ульянов.Он отметил, что Москва призывает всех остающихся участников СВПД сохранить приверженность договоренности и поиску совместных решений для возвращения к ее полноценной реализации, как это было подтверждено на последнем заседании Совместной комиссии 1 сентября.
https://ria.ru/20201118/sanktsii-1585237867.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов (дипломат), совет безопасности оон, магатэ, москва, оон, вашингтон (город), сша, в мире

Постпред России при МАГАТЭ призвал США отменить санкции против Ирана

20:53 18.11.2020 (обновлено: 21:43 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. США должны незамедлительно отменить все односторонние санкции против Ирана после своего выхода из ядерной сделки в 2018 году, заявил в среду постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
Выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ по теме проверки и мониторинга в Иране в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности ООН, Ульянов напомнил, что "первопричиной" действий Ирана по сокращению своих обязательств в рамках СВПД стали "самовольный выход из "ядерной сделки" США и введение ими противоправных экстерриториальных санкций в отношении Тегерана, в том числе, в попытке заставить остающихся участников СВПД прекратить выполнение своих обязательств".
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В качестве примера он напомнил, что перед заключением Совместного всеобъемлющего плана действий запасы низкообогащенного урана в Иране составляли 15 тонн. Почти сразу после начала реализации СВПД они "существенно сократились" и оказались даже ниже установленных договоренностью лимитов.
"Когда США вышли из СВПД, у Тегерана было 110 кг. Иран придерживался этого уровня до того, как политика "максимального давления" заработала на полную силу. Сегодня запас низкообогащенного урана составляет 2,5 тонны. Мы не говорим, что это хорошо. Но это в 6 раз меньше, чем было до заключения СВПД. Это говорит о том, что План действий был и остается многообещающей договоренностью. Однако реализация СВПД была подорвана в результате политики "максимального давления", проводимой США", - сказал Ульянов.
Он отметил, что это не риторика, "а объективная оценка, подтвержденная конкретными статистическими данными, оспаривать которые невозможно".
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"Действия Тегерана свидетельствуют о том, что он заинтересован в сохранении СВПД при условии восстановления изначально заложенного в нем баланса между ядерной и торгово-экономической составляющими. США должны обеспечить полное выполнение всех своих обязательств и незамедлительно исправить допущенные упущения и нарушения, включая отмену всех односторонних санкций против Ирана, которые были введены после выхода из СВПД в мае 2018 года", - заявил Ульянов.
"Призываем Вашингтон незамедлительно отказаться от продолжения курса на подрыв резолюции СБ ООН 2231, которая продолжает действовать, несмотря на тщетные попытки Вашингтона помешать этому и потерпевшие крах усилия по восстановлению ранее отменных санкционных решений СБ ООН по Ирану. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что резолюция СБ ООН 2231 осуществляется в прежнем режиме. Иных решений на этот счет в Совете Безопасности не принималось", - подчеркнул Ульянов.
Он отметил, что Москва призывает всех остающихся участников СВПД сохранить приверженность договоренности и поиску совместных решений для возвращения к ее полноценной реализации, как это было подтверждено на последнем заседании Совместной комиссии 1 сентября.
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