https://ria.ru/20201118/samokaty-1585132164.html
МВД признало, что контролировать водителей самокатов на 100% невозможно
МВД признало, что контролировать водителей самокатов на 100% невозможно
Полиция сейчас не сможет обеспечить 100-процентный контроль за соблюдением правил пользователями электросамокатов, гироскутеров и прочих средств индивидуальной... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:26
2020-11-18T11:26
2020-11-18T11:26
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573976697_0:104:3168:1886_1400x0_80_0_0_b1b338f0dd9a5086d87fea64faae56ab.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полиция сейчас не сможет обеспечить 100-процентный контроль за соблюдением правил пользователями электросамокатов, гироскутеров и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ), признал начальник Научного центра БДД МВД РФ Дмитрий Митрошин, один из соавторов проекта изменений в ПДД в этой части."Я в какой-то степени предваряю вопросы, которые в той или иной форме звучали на различных площадках: а как вы будете контролировать, как полиция? А как будете мерить скорость? А какая будет мощность двигателя?.. Мы все-таки исходили из того, что на сегодняшний момент мы заранее понимаем, что полноценный, стопроцентный контроль пользователей СИМ, во всяком случае полицией, обеспечить невозможно", - сказал Митрошин журналистам в среду.По его словам, правила "чуть подправят ситуацию, но принципиально не решат".Ранее начальник отдела организации дорожного движения Минтранса России Дмитрий Осиповский рассказал РИА Новости, что проект ПДД для СИМ должен быть внесен в правительство РФ до нового года.Согласно предложенным изменениям, скорость СИМ в России предлагается ограничить 20 километрами в час, при этом владельцев таких транспортных средств ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения по действующим статьям КоАП РФ. В проекте также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение СИМ.Кроме того, изменения в ПДД установят приоритет пешеходов на тротуарах над владельцами электросамокатов.Минтранс России предлагает прописать в ПДД разрешение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов.Основным камнем преткновения стал вопрос, что считать СИМ. Минтранс предлагает отнести к СИМ те, что приводятся в движение как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколеса и так далее), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и прочее).
https://ria.ru/20201118/samokat-1585103414.html
https://ria.ru/20201118/samokat-1585102662.html
https://ria.ru/20190731/1557047873.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573976697_178:0:2909:2048_1400x0_80_0_0_bbca7ce88bef1f56549471ff5ebfb1e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости.
Полиция сейчас не сможет обеспечить 100-процентный контроль за соблюдением правил пользователями электросамокатов, гироскутеров и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ), признал начальник Научного центра БДД МВД РФ
Дмитрий Митрошин, один из соавторов проекта изменений в ПДД в этой части.
"Я в какой-то степени предваряю вопросы, которые в той или иной форме звучали на различных площадках: а как вы будете контролировать, как полиция? А как будете мерить скорость? А какая будет мощность двигателя?.. Мы все-таки исходили из того, что на сегодняшний момент мы заранее понимаем, что полноценный, стопроцентный контроль пользователей СИМ, во всяком случае полицией, обеспечить невозможно", - сказал Митрошин журналистам в среду.
По его словам, правила "чуть подправят ситуацию, но принципиально не решат".
"В условиях, прямо скажем, невозможности обеспечения стопроцентного контроля, надо создать такие правила, которые будут удобны прежде всего людям, самим пользователям средств индивидуальной мобильности", - добавил Митрошин.
Ранее начальник отдела организации дорожного движения Минтранса России Дмитрий Осиповский рассказал РИА Новости, что проект ПДД для СИМ должен быть внесен в правительство РФ до нового года.
Согласно предложенным изменениям, скорость СИМ в России предлагается ограничить 20 километрами в час, при этом владельцев таких транспортных средств ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения по действующим статьям КоАП РФ. В проекте также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение СИМ.
Кроме того, изменения в ПДД установят приоритет пешеходов на тротуарах над владельцами электросамокатов.
Минтранс России предлагает прописать в ПДД разрешение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов.
Основным камнем преткновения стал вопрос, что считать СИМ. Минтранс предлагает отнести к СИМ те, что приводятся в движение как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколеса и так далее), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и прочее).