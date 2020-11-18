https://ria.ru/20201118/samokaty-1585132164.html

МВД признало, что контролировать водителей самокатов на 100% невозможно

МВД признало, что контролировать водителей самокатов на 100% невозможно

Полиция сейчас не сможет обеспечить 100-процентный контроль за соблюдением правил пользователями электросамокатов, гироскутеров и прочих средств индивидуальной... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:26

2020-11-18T11:26

2020-11-18T11:26

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полиция сейчас не сможет обеспечить 100-процентный контроль за соблюдением правил пользователями электросамокатов, гироскутеров и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ), признал начальник Научного центра БДД МВД РФ Дмитрий Митрошин, один из соавторов проекта изменений в ПДД в этой части."Я в какой-то степени предваряю вопросы, которые в той или иной форме звучали на различных площадках: а как вы будете контролировать, как полиция? А как будете мерить скорость? А какая будет мощность двигателя?.. Мы все-таки исходили из того, что на сегодняшний момент мы заранее понимаем, что полноценный, стопроцентный контроль пользователей СИМ, во всяком случае полицией, обеспечить невозможно", - сказал Митрошин журналистам в среду.По его словам, правила "чуть подправят ситуацию, но принципиально не решат".Ранее начальник отдела организации дорожного движения Минтранса России Дмитрий Осиповский рассказал РИА Новости, что проект ПДД для СИМ должен быть внесен в правительство РФ до нового года.Согласно предложенным изменениям, скорость СИМ в России предлагается ограничить 20 километрами в час, при этом владельцев таких транспортных средств ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения по действующим статьям КоАП РФ. В проекте также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение СИМ.Кроме того, изменения в ПДД установят приоритет пешеходов на тротуарах над владельцами электросамокатов.Минтранс России предлагает прописать в ПДД разрешение передвигаться по пешеходным зонам на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, а также позволить владельцам таких транспортных средств пересекать дорогу по пешеходным переходам со скоростью пешеходов.Основным камнем преткновения стал вопрос, что считать СИМ. Минтранс предлагает отнести к СИМ те, что приводятся в движение как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколеса и так далее), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и прочее).

https://ria.ru/20201118/samokat-1585103414.html

https://ria.ru/20201118/samokat-1585102662.html

https://ria.ru/20190731/1557047873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество