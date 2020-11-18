https://ria.ru/20201118/samokat-1585103414.html

Проект ПДД для самокатов предусматривает штрафы за нарушения из КоАП

Проект ПДД для самокатов предусматривает штрафы за нарушения из КоАП

Проект изменений в ПДД для пользователей средств индивидуальной мобильности, подготовленный МВД и Минтрансом РФ, предусматривает штрафы за нарушения из... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T05:36

2020-11-18T05:36

2020-11-18T05:36

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общество

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Проект изменений в ПДД для пользователей средств индивидуальной мобильности, подготовленный МВД и Минтрансом РФ, предусматривает штрафы за нарушения из действующего КоАП, сообщил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.Статья 12.29 КоАП РФ предусматривает для нарушителей ПДД как предупреждение, так и линейку штрафов от 500 до 1,5 тысяч рублей.Вторая статья кодекса, указанная Минтрансом, касается нарушений ПДД, если они привели к помехам в движении транспорта или к причинению легкого либо среднего вреда здоровья потерпевшего.Ранее Минтранс России предложил закрепить в правилах дорожного движения разрешение передвигаться в пешеходных зонах на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, но при этом обязать их владельцев использовать фонари в темное время суток. Такие предложения содержатся в проекте изменений в ПДД об использовании так называемых средств индивидуальной мобильности. В изменениях также предлагается разрешить пользователям элекросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности пересекать дорогу по пешеходным переходам, но их скорость должна быть снижена до скорости пешеходов. Кроме того, предлагается разрешить им передвигаться в пешеходной зоне.Как пояснил РИА Новости замначальника Гоставтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин, проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД. Еще 27 июля ведомства подписали таблицу разногласий, большая часть которых (за исключением двух из 18) уже разрешена. Основным камнем преткновения стал вопрос, что считать СИМ. По словам Шеюхина, Минтранс предлагает отнести к средствам индивидуальной мобильности те, что приводятся в движение, как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколеса и т.д.), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и проч.).

https://ria.ru/20201118/samokat-1585102662.html

https://ria.ru/20201118/samokat-1585101818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество