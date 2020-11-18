https://ria.ru/20201118/samokat-1585102662.html

Пешеходы на тротуаре получат приоритет над владельцами самокатов

Пешеходы на тротуаре получат приоритет над владельцами самокатов

Министерство транспорта России предложило установить приоритет пешеходов над пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах, сообщил... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T05:10

2020-11-18T05:10

2020-11-18T05:10

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общество

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта России предложило установить приоритет пешеходов над пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах, сообщил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.По его словам, в этом ключе властям предстоит развивать инфраструктуру велосипедных дорожек, куда бы могли переместиться пользователи средств индивидуальной мобильности.В проекте предлагается указать, что СИМ должны в основном пользоваться велосипедной инфраструктурой. При этом владельцам СИМ разрешается ездить по тротуарам, обочинам и проезжей части дорог. Дети до 7 лет, использующие СИМ без двигателя, приравниваются к пешеходам.Ранее Минтранс России предложил закрепить в правилах дорожного движения разрешение передвигаться в пешеходных зонах на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, но при этом обязать их владельцев использовать фонари в темное время суток. Такие предложения содержатся в проекте изменений в ПДД об использовании так называемых средств индивидуальной мобильности. В изменениях также предлагается разрешить пользователям элекросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности пересекать дорогу по пешеходным переходам, но их скорость должна быть снижена до скорости пешеходов. Кроме того, предлагается разрешить им передвигаться в пешеходной зоне.Как пояснил РИА Новости замначальника Гоставтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин, проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД. Еще 27 июля ведомства подписали таблицу разногласий, большая часть которых (за исключением двух из 18) уже разрешена. Основным камнем преткновения стал вопрос, что считать СИМ. По словам Шеюхина, Минтранс предлагает отнести к средствам индивидуальной мобильности те, что приводятся в движение, как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколеса и т.д.), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и проч.).

https://ria.ru/20201118/samokat-1585101818.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/samokat-1578430088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество