Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/samokat-1585102662.html
Пешеходы на тротуаре получат приоритет над владельцами самокатов
Пешеходы на тротуаре получат приоритет над владельцами самокатов
Министерство транспорта России предложило установить приоритет пешеходов над пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах, сообщил... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T05:10
2020-11-18T05:10
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576432247_0:298:3072:2026_1400x0_80_0_0_7f4c216fd17378896f05b676859917ff.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта России предложило установить приоритет пешеходов над пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах, сообщил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.По его словам, в этом ключе властям предстоит развивать инфраструктуру велосипедных дорожек, куда бы могли переместиться пользователи средств индивидуальной мобильности.В проекте предлагается указать, что СИМ должны в основном пользоваться велосипедной инфраструктурой. При этом владельцам СИМ разрешается ездить по тротуарам, обочинам и проезжей части дорог. Дети до 7 лет, использующие СИМ без двигателя, приравниваются к пешеходам.Ранее Минтранс России предложил закрепить в правилах дорожного движения разрешение передвигаться в пешеходных зонах на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, но при этом обязать их владельцев использовать фонари в темное время суток. Такие предложения содержатся в проекте изменений в ПДД об использовании так называемых средств индивидуальной мобильности. В изменениях также предлагается разрешить пользователям элекросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности пересекать дорогу по пешеходным переходам, но их скорость должна быть снижена до скорости пешеходов. Кроме того, предлагается разрешить им передвигаться в пешеходной зоне.Как пояснил РИА Новости замначальника Гоставтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин, проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД. Еще 27 июля ведомства подписали таблицу разногласий, большая часть которых (за исключением двух из 18) уже разрешена. Основным камнем преткновения стал вопрос, что считать СИМ. По словам Шеюхина, Минтранс предлагает отнести к средствам индивидуальной мобильности те, что приводятся в движение, как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколеса и т.д.), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и проч.).
https://ria.ru/20201118/samokat-1585101818.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/samokat-1578430088.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576432247_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d54000471a02e519751106a3fd70f9d3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество

Пешеходы на тротуаре получат приоритет над владельцами самокатов

05:10 18.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта России предложило установить приоритет пешеходов над пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах, сообщил замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.
"Здесь (в проекте) правилами дорожного движения предусматривается приоритет пешеходов над средствами индивидуальной мобильности. То есть, лицо, использующее СИМ – это гость на инфраструктуре для пешеходов. Таким образом, если лицо, использующее СИМ, мешает пешеходному потоку, такое лицо должно спешиться и превратиться в пешехода", - сказал Луговенко.
По его словам, в этом ключе властям предстоит развивать инфраструктуру велосипедных дорожек, куда бы могли переместиться пользователи средств индивидуальной мобильности.
В проекте предлагается указать, что СИМ должны в основном пользоваться велосипедной инфраструктурой. При этом владельцам СИМ разрешается ездить по тротуарам, обочинам и проезжей части дорог. Дети до 7 лет, использующие СИМ без двигателя, приравниваются к пешеходам.
Молодой человек в защитной маске на самокате на улице Кузнецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
04:08
В России появятся новые дорожные знаки для самокатов
Ранее Минтранс России предложил закрепить в правилах дорожного движения разрешение передвигаться в пешеходных зонах на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, но при этом обязать их владельцев использовать фонари в темное время суток. Такие предложения содержатся в проекте изменений в ПДД об использовании так называемых средств индивидуальной мобильности. В изменениях также предлагается разрешить пользователям элекросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности пересекать дорогу по пешеходным переходам, но их скорость должна быть снижена до скорости пешеходов. Кроме того, предлагается разрешить им передвигаться в пешеходной зоне.
Как пояснил РИА Новости замначальника Гоставтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин, проект изменений в ПДД готовят совместно Минтранс и МВД. Еще 27 июля ведомства подписали таблицу разногласий, большая часть которых (за исключением двух из 18) уже разрешена. Основным камнем преткновения стал вопрос, что считать СИМ. По словам Шеюхина, Минтранс предлагает отнести к средствам индивидуальной мобильности те, что приводятся в движение, как с помощью двигателя (электросамокаты, моноколеса и т.д.), так и с помощью мускульной силы (самокаты, роликовые коньки, скейты и проч.).
В Москве открылись сады здоровья - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 14:09
Депутат предложил изучать правила вождения самоката на уроках ОБЖ
 
РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
18:58Появилось видео с места инцидента в Коммунарке
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин сменил главу Мордовии
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
Лента новостейМолния