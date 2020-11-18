https://ria.ru/20201118/samokat-1585101818.html

В России появятся новые дорожные знаки для самокатов

В России появятся новые дорожные знаки для самокатов

МВД и Минтранс России предлагают ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил РИА Новости замначальника Гоставтоинспекции... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T04:08

2020-11-18T04:08

2020-11-18T04:08

россия

общество

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. МВД и Минтранс России предлагают ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил РИА Новости замначальника Гоставтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин.По его словам, Минтранс и МВД определят единые ПДД для СИМ по всей стране.По словам замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, предполагается введение нескольких знаков. По информации, предоставленной ведомством, в проекте предусмотрен новый дорожный знак 3.35 "Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено". Кроме того, планируется установить на дорогах специальные таблички 8.27 и 8.28, которые будут указывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ.Луговенко отметил, что к действующим сейчас категориям участников дорожного движения (водитель, пешеход, пассажир, велосипедист) предлагается добавить пятую – "лицо, использующее средство индивидуальной мобильности".Ранее Минтранс России предложил закрепить в правилах дорожного движения разрешение передвигаться в пешеходных зонах на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, но при этом обязать их владельцев использовать фонари в темное время суток. Такие предложения содержатся в проекте изменений в ПДД об использовании так называемых средств индивидуальной мобильности. В изменениях также предлагается разрешить пользователям элекросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности пересекать дорогу по пешеходным переходам, но их скорость должна быть снижена до скорости пешеходов. Кроме того, предлагается разрешить им передвигаться в пешеходной зоне.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/samokat-1578430088.html

https://ria.ru/20200902/samokat-1576647563.html

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