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В России появятся новые дорожные знаки для самокатов
В России появятся новые дорожные знаки для самокатов
МВД и Минтранс России предлагают ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил РИА Новости замначальника Гоставтоинспекции... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T04:08
2020-11-18T04:08
2020-11-18T04:08
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. МВД и Минтранс России предлагают ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил РИА Новости замначальника Гоставтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин.По его словам, Минтранс и МВД определят единые ПДД для СИМ по всей стране.По словам замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, предполагается введение нескольких знаков. По информации, предоставленной ведомством, в проекте предусмотрен новый дорожный знак 3.35 "Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено". Кроме того, планируется установить на дорогах специальные таблички 8.27 и 8.28, которые будут указывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ.Луговенко отметил, что к действующим сейчас категориям участников дорожного движения (водитель, пешеход, пассажир, велосипедист) предлагается добавить пятую – "лицо, использующее средство индивидуальной мобильности".Ранее Минтранс России предложил закрепить в правилах дорожного движения разрешение передвигаться в пешеходных зонах на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, но при этом обязать их владельцев использовать фонари в темное время суток. Такие предложения содержатся в проекте изменений в ПДД об использовании так называемых средств индивидуальной мобильности. В изменениях также предлагается разрешить пользователям элекросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности пересекать дорогу по пешеходным переходам, но их скорость должна быть снижена до скорости пешеходов. Кроме того, предлагается разрешить им передвигаться в пешеходной зоне.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/samokat-1578430088.html
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россия, общество
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости.
МВД и Минтранс России
предлагают ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил РИА Новости замначальника Гоставтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин.
"Предусматривается (установка – ред.) специальных дорожных знаков. Там, где будет возможность их использовать, будут ограничения по скорости, безусловно, будут ограничения исходя из ширины тротуара и так далее. Там, где будет безопасно, оно будет разрешено", - сказал Шеюхин.
По его словам, Минтранс и МВД определят единые ПДД для СИМ по всей стране.
По словам замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, предполагается введение нескольких знаков. По информации, предоставленной ведомством, в проекте предусмотрен новый дорожный знак 3.35 "Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено". Кроме того, планируется установить на дорогах специальные таблички 8.27 и 8.28, которые будут указывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ.
Луговенко отметил, что к действующим сейчас категориям участников дорожного движения (водитель, пешеход, пассажир, велосипедист) предлагается добавить пятую – "лицо, использующее средство индивидуальной мобильности".
Ранее Минтранс России предложил закрепить в правилах дорожного движения разрешение передвигаться в пешеходных зонах на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах, но при этом обязать их владельцев использовать фонари в темное время суток. Такие предложения содержатся в проекте изменений в ПДД об использовании так называемых средств индивидуальной мобильности. В изменениях также предлагается разрешить пользователям элекросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности пересекать дорогу по пешеходным переходам, но их скорость должна быть снижена до скорости пешеходов. Кроме того, предлагается разрешить им передвигаться в пешеходной зоне.