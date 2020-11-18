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Умерла актриса Любовь Румянцева
Умерла актриса Любовь Румянцева
Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева ушла из жизни в среду, сообщила национальная киностудия "Беларусьфильм". РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:40
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культура
беларусьфильм
белоруссия
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МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева ушла из жизни в среду, сообщила национальная киностудия "Беларусьфильм"."Сегодня не стало заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как: "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера", — говорится в сообщении киностудии в Facebook.В нем отмечается, что много лет актриса была предана театру-студии киноактера национальной киностудии "Беларусьфильм", на сцене которого "блистательно воплощала в жизнь различные образы". "Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера", — говорится в сообщении.Румянцева родилась в 1943 году, ей было 77 лет. Снималась в кино с 1959 года. Ее главная роль в фильме "Альпийская баллада", снятом в 1965 году на "Беларусьфильме", принесла актрисе всесоюзную и мировую известность, любовь и признание зрителей.
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беларусьфильм, белоруссия

Умерла актриса Любовь Румянцева

18:40 18.11.2020 (обновлено: 23:37 18.11.2020)
 
© РИА НовостиЛюбовь Румянцева в роли Джулии в художественном фильме "Альпийская баллада"
Любовь Румянцева в роли Джулии в художественном фильме Альпийская баллада - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева ушла из жизни в среду, сообщила национальная киностудия "Беларусьфильм".
"Сегодня не стало заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как: "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера", — говорится в сообщении киностудии в Facebook.
В нем отмечается, что много лет актриса была предана театру-студии киноактера национальной киностудии "Беларусьфильм", на сцене которого "блистательно воплощала в жизнь различные образы". "Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера", — говорится в сообщении.
Румянцева родилась в 1943 году, ей было 77 лет. Снималась в кино с 1959 года. Ее главная роль в фильме "Альпийская баллада", снятом в 1965 году на "Беларусьфильме", принесла актрисе всесоюзную и мировую известность, любовь и признание зрителей.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЛюбшин и Румянцева в фильме "Альпийская баллада"
Любшин и Румянцева в фильме Альпийская баллада - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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Любшин и Румянцева в фильме "Альпийская баллада"
 
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