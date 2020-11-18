https://ria.ru/20201118/rumyantseva-1585235193.html

Умерла актриса Любовь Румянцева

Умерла актриса Любовь Румянцева

Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева ушла из жизни в среду, сообщила национальная киностудия "Беларусьфильм". РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:40

2020-11-18T18:40

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культура

беларусьфильм

белоруссия

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МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева ушла из жизни в среду, сообщила национальная киностудия "Беларусьфильм"."Сегодня не стало заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как: "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера", — говорится в сообщении киностудии в Facebook.В нем отмечается, что много лет актриса была предана театру-студии киноактера национальной киностудии "Беларусьфильм", на сцене которого "блистательно воплощала в жизнь различные образы". "Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера", — говорится в сообщении.Румянцева родилась в 1943 году, ей было 77 лет. Снималась в кино с 1959 года. Ее главная роль в фильме "Альпийская баллада", снятом в 1965 году на "Беларусьфильме", принесла актрисе всесоюзную и мировую известность, любовь и признание зрителей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беларусьфильм, белоруссия