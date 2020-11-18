Умерла актриса Любовь Румянцева
18:40 18.11.2020 (обновлено: 23:37 18.11.2020)
МИНСК, 18 ноя — РИА Новости. Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева ушла из жизни в среду, сообщила национальная киностудия "Беларусьфильм".
"Сегодня не стало заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как: "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера", — говорится в сообщении киностудии в Facebook.
Ушла из жизни Заслуженная артистка Любовь Румянцеваhttps://t.co/vGA1TYKzru pic.twitter.com/w0rFrURq9x— Новости Гомеля (@gv_by) November 18, 2020
В нем отмечается, что много лет актриса была предана театру-студии киноактера национальной киностудии "Беларусьфильм", на сцене которого "блистательно воплощала в жизнь различные образы". "Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера", — говорится в сообщении.
Румянцева родилась в 1943 году, ей было 77 лет. Снималась в кино с 1959 года. Ее главная роль в фильме "Альпийская баллада", снятом в 1965 году на "Беларусьфильме", принесла актрисе всесоюзную и мировую известность, любовь и признание зрителей.
Любшин и Румянцева в фильме "Альпийская баллада"