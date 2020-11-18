https://ria.ru/20201118/rubl-1585209129.html

Курс рубля обновил сентябрьские максимумы

Курс рубля обновил сентябрьские максимумы

Рубль растет в середине недели к доллару и к евро на фоне возвращения на мировых площадках аппетита к риску благодаря вакцинному оптимизму, следует из данных... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:46

2020-11-18T16:46

2020-11-18T17:30

московская биржа

доллар

рубль

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51749fa3fc0dffad88c86581791d6ab9.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рубль растет в середине недели к доллару и к евро на фоне возвращения на мировых площадках аппетита к риску благодаря вакцинному оптимизму, следует из данных Московской биржи.Рост стоимости нефти, мировых фондовых индексов и развивающихся валют помогает рублю обновлять максимумы с середины сентября против доллара.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.48 мск падал на 50 копеек, до 75,72 рубля, курс евро - на 60 копеек, до 89,85 рубля, следует из данных Мосбиржи. В среду доллар падал до 75,52 рубля – к минимуму с 18 сентября.Рубль - опять вверхРоссийская валюта в среду прибавляет к основным резервным валютам, отыгрывая усиление аппетита к риску на мировых торговых площадках. Этому способствовал возврат вакцинного оптимизма на рынки в связи с информацией об эффективности препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech. Ранее в среду СМИ со ссылкой на заявления компаний сообщили, что вакцина от коронавируса показала итоговую эффективность в 95%, и Pfizer представит ее на утверждение регулирующим органам в США в ближайшие дни.Западноевропейские биржевые индексы и фондовые фьючерсы США повышаются на таком фоне на 0,2-0,5%. Развивающиеся валюты также преимущественно растут к доллару. Китайский юань обновляет максимумы с июня 2018 года. Доллар уже опускался в среду в район 6,54 юаня.Стоимость фьючерсов на сорт Brent растет на 1,9%, до 44,59 доллара за баррель. Кроме аппетита к риску, участники рынка отыгрывают ожидания отсрочки членами ОПЕК+ запланированного с Нового года увеличения добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,6% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,35 тысячи за баррель сорта Brent.ПрогнозыРубль продолжает рост благодаря ожиданиям эффективности вакцин, считает Олег Кочетков из "МТС Банка"."Сейчас это подстёгивает спрос на широкий спектр товарных активов, а валюты ЕМ являются бенефициарами смены настроений. Санкции пока отходят на второй план: динамику рубля, в основном, определяет курс доллара на форексе. Сегодня от пары доллар закрепляется ниже 76, предполагаемый диапазон колебаний 75,3-76,3 рубля", - оценил перспективы он.Российская валюта укрепляется на фоне увеличения аппетита к риску и оптимизма на рынке нефти, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург"."Котировки Brent подросли выше 44 долларов за баррель, что позволило курсу доллара уйти ниже 76 рублей. Валюта РФ, поддерживаемая нефтью, пока сохраняет небольшой потенциал к укреплению, но уровни уже выглядят привлекательными для покупки валюты", - добавил он.Рубль пробил ближайшие сопротивления росту, следующими целями снижения для доллара может стать отметка 75,5 рубля, для евро - 89,6 рубля, оценил ситуацию Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Однако данное движение может произойти только при условии сохранения благоприятной внешней обстановки, добавил он.

https://ria.ru/20201115/money-1584347213.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/rubl-1583260900.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, доллар, рубль, экономика