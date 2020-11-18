Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/rubl-1585209129.html
Курс рубля обновил сентябрьские максимумы
Курс рубля обновил сентябрьские максимумы
Рубль растет в середине недели к доллару и к евро на фоне возвращения на мировых площадках аппетита к риску благодаря вакцинному оптимизму, следует из данных... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:46
2020-11-18T17:30
московская биржа
доллар
рубль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51749fa3fc0dffad88c86581791d6ab9.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рубль растет в середине недели к доллару и к евро на фоне возвращения на мировых площадках аппетита к риску благодаря вакцинному оптимизму, следует из данных Московской биржи.Рост стоимости нефти, мировых фондовых индексов и развивающихся валют помогает рублю обновлять максимумы с середины сентября против доллара.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.48 мск падал на 50 копеек, до 75,72 рубля, курс евро - на 60 копеек, до 89,85 рубля, следует из данных Мосбиржи. В среду доллар падал до 75,52 рубля – к минимуму с 18 сентября.Рубль - опять вверхРоссийская валюта в среду прибавляет к основным резервным валютам, отыгрывая усиление аппетита к риску на мировых торговых площадках. Этому способствовал возврат вакцинного оптимизма на рынки в связи с информацией об эффективности препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech. Ранее в среду СМИ со ссылкой на заявления компаний сообщили, что вакцина от коронавируса показала итоговую эффективность в 95%, и Pfizer представит ее на утверждение регулирующим органам в США в ближайшие дни.Западноевропейские биржевые индексы и фондовые фьючерсы США повышаются на таком фоне на 0,2-0,5%. Развивающиеся валюты также преимущественно растут к доллару. Китайский юань обновляет максимумы с июня 2018 года. Доллар уже опускался в среду в район 6,54 юаня.Стоимость фьючерсов на сорт Brent растет на 1,9%, до 44,59 доллара за баррель. Кроме аппетита к риску, участники рынка отыгрывают ожидания отсрочки членами ОПЕК+ запланированного с Нового года увеличения добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,6% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,35 тысячи за баррель сорта Brent.ПрогнозыРубль продолжает рост благодаря ожиданиям эффективности вакцин, считает Олег Кочетков из "МТС Банка"."Сейчас это подстёгивает спрос на широкий спектр товарных активов, а валюты ЕМ являются бенефициарами смены настроений. Санкции пока отходят на второй план: динамику рубля, в основном, определяет курс доллара на форексе. Сегодня от пары доллар закрепляется ниже 76, предполагаемый диапазон колебаний 75,3-76,3 рубля", - оценил перспективы он.Российская валюта укрепляется на фоне увеличения аппетита к риску и оптимизма на рынке нефти, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург"."Котировки Brent подросли выше 44 долларов за баррель, что позволило курсу доллара уйти ниже 76 рублей. Валюта РФ, поддерживаемая нефтью, пока сохраняет небольшой потенциал к укреплению, но уровни уже выглядят привлекательными для покупки валюты", - добавил он.Рубль пробил ближайшие сопротивления росту, следующими целями снижения для доллара может стать отметка 75,5 рубля, для евро - 89,6 рубля, оценил ситуацию Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Однако данное движение может произойти только при условии сохранения благоприятной внешней обстановки, добавил он.
https://ria.ru/20201115/money-1584347213.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/rubl-1583260900.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_8d6ae5418419987a904cdeb393d14c7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская биржа, доллар, рубль, экономика

Курс рубля обновил сентябрьские максимумы

16:46 18.11.2020 (обновлено: 17:30 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рубль растет в середине недели к доллару и к евро на фоне возвращения на мировых площадках аппетита к риску благодаря вакцинному оптимизму, следует из данных Московской биржи.
Рост стоимости нефти, мировых фондовых индексов и развивающихся валют помогает рублю обновлять максимумы с середины сентября против доллара.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.48 мск падал на 50 копеек, до 75,72 рубля, курс евро - на 60 копеек, до 89,85 рубля, следует из данных Мосбиржи. В среду доллар падал до 75,52 рубля – к минимуму с 18 сентября.

Рубль - опять вверх

Российская валюта в среду прибавляет к основным резервным валютам, отыгрывая усиление аппетита к риску на мировых торговых площадках. Этому способствовал возврат вакцинного оптимизма на рынки в связи с информацией об эффективности препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech. Ранее в среду СМИ со ссылкой на заявления компаний сообщили, что вакцина от коронавируса показала итоговую эффективность в 95%, и Pfizer представит ее на утверждение регулирующим органам в США в ближайшие дни.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 08:00
Новый способ сохранить деньги: преимущества и риски вложений
Западноевропейские биржевые индексы и фондовые фьючерсы США повышаются на таком фоне на 0,2-0,5%. Развивающиеся валюты также преимущественно растут к доллару. Китайский юань обновляет максимумы с июня 2018 года. Доллар уже опускался в среду в район 6,54 юаня.
Стоимость фьючерсов на сорт Brent растет на 1,9%, до 44,59 доллара за баррель. Кроме аппетита к риску, участники рынка отыгрывают ожидания отсрочки членами ОПЕК+ запланированного с Нового года увеличения добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.
В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,6% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогнозы

Рубль продолжает рост благодаря ожиданиям эффективности вакцин, считает Олег Кочетков из "МТС Банка".
"Сейчас это подстёгивает спрос на широкий спектр товарных активов, а валюты ЕМ являются бенефициарами смены настроений. Санкции пока отходят на второй план: динамику рубля, в основном, определяет курс доллара на форексе. Сегодня от пары доллар закрепляется ниже 76, предполагаемый диапазон колебаний 75,3-76,3 рубля", - оценил перспективы он.
Российская валюта укрепляется на фоне увеличения аппетита к риску и оптимизма на рынке нефти, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".
"Котировки Brent подросли выше 44 долларов за баррель, что позволило курсу доллара уйти ниже 76 рублей. Валюта РФ, поддерживаемая нефтью, пока сохраняет небольшой потенциал к укреплению, но уровни уже выглядят привлекательными для покупки валюты", - добавил он.
Рубль пробил ближайшие сопротивления росту, следующими целями снижения для доллара может стать отметка 75,5 рубля, для евро - 89,6 рубля, оценил ситуацию Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Однако данное движение может произойти только при условии сохранения благоприятной внешней обстановки, добавил он.
Американский доллар и российский рубль - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 20:18Акценты
Байден рублю не угроза: "эффект демократа" уже просчитанРоссийская валюта в последние дни демонстрировала не лучшие показатели, и многие замерли в ожидании, что же будет с рублем после выборов в США. Неужели доллар – по сотне? Но нет, все гораздо лучше.
 
Московская биржадолларРубльЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58Пензенский губернатор вылечился от COVID-19
18:58Появилось видео с места инцидента в Коммунарке
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин сменил главу Мордовии
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
Лента новостейМолния