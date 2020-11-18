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Путин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в нескольких регионах
Путин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в нескольких регионах
Ситуация с коронавирусом в России в целом непростая, но контролируемая, при этом в ряде регионов она остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:39
2020-11-18T15:39
2020-11-18T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в целом непростая, но контролируемая, при этом в ряде регионов она остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом по стране ситуация, конечно, непростая, но контролируемая. При этом в отдельных субъектах РФ обстановка, прямо скажем, является сложной", - сказал Путин на совещании с правительством в режиме видеосвязи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, правительство рф, владимир путин, политика