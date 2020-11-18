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Путин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в нескольких регионах

Путин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в нескольких регионах

Ситуация с коронавирусом в России в целом непростая, но контролируемая, при этом в ряде регионов она остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:39

2020-11-18T15:39

2020-11-18T15:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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россия

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владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России в целом непростая, но контролируемая, при этом в ряде регионов она остается сложной, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом по стране ситуация, конечно, непростая, но контролируемая. При этом в отдельных субъектах РФ обстановка, прямо скажем, является сложной", - сказал Путин на совещании с правительством в режиме видеосвязи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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