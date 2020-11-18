https://ria.ru/20201118/regiony-1585175735.html

Голикова назвала регионы, где занято более 90 процентов коечного фонда

Голикова назвала регионы, где занято более 90 процентов коечного фонда

Более 90% коронавирусного коечного фонда заняты в 10 регионах России, включая Чувашию, Орловскую область и Севастополь, где заняты более 95%, заявила... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:25

2020-11-18T14:25

2020-11-18T15:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

орловская область

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585197252_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_22efbec24fcebc5df759008bab939105.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 90% коронавирусного коечного фонда заняты в 10 регионах России, включая Чувашию, Орловскую область и Севастополь, где заняты более 95%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На утро вчерашнего дня было занято почти 81% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше, чем общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны. Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90%, в трех регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская республика, Орловская область и город Севастополь", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ с членами кабмина.Затем Владимир Путин попросил вице-премьера назвать остальные регионы из "десятки" с критичной ситуацией."Это Ивановская область, Республика Коми, Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область, Иркутская область и Омская область", - ответила Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

орловская область

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин попросил назвать регионы со сложной ситуацией с койками для больных COVID-19 Владимир Путин на совещании по ситуации с COVID-19 попросил вице-премьера назвать остальные семь регионов со сложной ситуацией с койками для больных COVID-19. Голикова уточнила, что речь идёт об Ивановской области, Республике Коми, Мордовии, Пензенской области, Самарской, Иркутской и Омской областях. 2020-11-18T14:25 true PT0M34S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, орловская область, севастополь, общество