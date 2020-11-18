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Голикова назвала регионы, где занято более 90 процентов коечного фонда
Голикова назвала регионы, где занято более 90 процентов коечного фонда
Более 90% коронавирусного коечного фонда заняты в 10 регионах России, включая Чувашию, Орловскую область и Севастополь, где заняты более 95%, заявила... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:25
2020-11-18T15:56
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
орловская область
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 90% коронавирусного коечного фонда заняты в 10 регионах России, включая Чувашию, Орловскую область и Севастополь, где заняты более 95%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На утро вчерашнего дня было занято почти 81% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше, чем общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны. Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90%, в трех регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская республика, Орловская область и город Севастополь", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ с членами кабмина.Затем Владимир Путин попросил вице-премьера назвать остальные регионы из "десятки" с критичной ситуацией."Это Ивановская область, Республика Коми, Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область, Иркутская область и Омская область", - ответила Голикова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин попросил назвать регионы со сложной ситуацией с койками для больных COVID-19
Владимир Путин на совещании по ситуации с COVID-19 попросил вице-премьера назвать остальные семь регионов со сложной ситуацией с койками для больных COVID-19. Голикова уточнила, что речь идёт об Ивановской области, Республике Коми, Мордовии, Пензенской области, Самарской, Иркутской и Омской областях.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, орловская область, севастополь, общество

Голикова назвала регионы, где занято более 90 процентов коечного фонда

14:25 18.11.2020 (обновлено: 15:56 18.11.2020)
 
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 90% коронавирусного коечного фонда заняты в 10 регионах России, включая Чувашию, Орловскую область и Севастополь, где заняты более 95%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"На утро вчерашнего дня было занято почти 81% коечного фонда, загруженность коечного фонда выше, чем общероссийских показателей наблюдается в 46 регионах страны. Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90%, в трех регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская республика, Орловская область и город Севастополь", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ с членами кабмина.
Затем Владимир Путин попросил вице-премьера назвать остальные регионы из "десятки" с критичной ситуацией.
"Это Ивановская область, Республика Коми, Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область, Иркутская область и Омская область", - ответила Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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