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Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
Счетная палата выявила множество "аномальных" показателей в IT-бюджетах российских министерств и ведомств за прошлый год. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:51
2020-11-18T11:49
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
генеральная прокуратура рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Счетная палата выявила множество "аномальных" показателей в IT-бюджетах российских министерств и ведомств за прошлый год.Как рассказывается в экспертной записке Счетной палаты, посвященной расходам государственных органов на информационные технологии, Министерство образования и науки в 2014-2018 годах тратило в среднем 120-140 миллионов рублей на сферу IT. А IT-бюджеты созданных на базе этого ведомства Минпросвещения и нового Минобрнауки, унаследовавших и разделивших между собой IT-инфраструктуру предшественника, в прошлом году превысили 1,1 миллиарда и 550 миллионов рублей. В сумме это в 11-12 раз больше, чем у старого министерства. Между тем IT-бюджет Росалкогольрегулирования в 2016-2018 годах составлял около 150-200 миллионов. В 2019-м его увеличили до 790 миллионов, а израсходовали почти 800 миллионов. В свою очередь, Росрезерв, который в 2018 году планировал потратить на информтехнологии 240 миллионов, израсходовал 711 миллионов. После этого, отмечается в материалах Счетной палаты, ведомство вернулось на средний для себя уровень — около 300 миллионов ежегодно.Аудиторы проверили и IT-бюджет Генеральной прокуратуры. Так, в 2019 году на эту сферу надзорное ведомство планировало направить практически 8,5 миллиарда — в три раза больше, чем в 2018-м. И почти все эти деньги в итоге израсходовали. Более чем в полтора раза в прошлом году увеличился и IT-бюджет Росгвардии: с 2,86 миллиарда до 4,5 миллиарда. Исполнили его на 93 процента, потратив 4,2 миллиарда.IT-бюджет Министерства внутренних дел за аналогичный период тоже вырос практически в полтора раза — и по общему объему, и по исполнению. В итоге силовое ведомство израсходовало почти десять миллиардов рублей. Внимание аудиторов привлекло и Минэкономразвития: как отмечается в записке, исполненный IT-бюджет этого министерства в 2019-м достиг почти 1,7 миллиарда рублей против 460 миллионов годом ранее.Как отмечают авторы записки, выявленные "аномалии в профиле IT-расходов ведомств" могут стать "стимулом для специальных исследований".
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), генеральная прокуратура рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), счетная палата рф, экономика

Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств

10:51 18.11.2020 (обновлено: 11:49 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Счетная палата выявила множество "аномальных" показателей в IT-бюджетах российских министерств и ведомств за прошлый год.
Как рассказывается в экспертной записке Счетной палаты, посвященной расходам государственных органов на информационные технологии, Министерство образования и науки в 2014-2018 годах тратило в среднем 120-140 миллионов рублей на сферу IT. А IT-бюджеты созданных на базе этого ведомства Минпросвещения и нового Минобрнауки, унаследовавших и разделивших между собой IT-инфраструктуру предшественника, в прошлом году превысили 1,1 миллиарда и 550 миллионов рублей. В сумме это в 11-12 раз больше, чем у старого министерства.
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Между тем IT-бюджет Росалкогольрегулирования в 2016-2018 годах составлял около 150-200 миллионов. В 2019-м его увеличили до 790 миллионов, а израсходовали почти 800 миллионов. В свою очередь, Росрезерв, который в 2018 году планировал потратить на информтехнологии 240 миллионов, израсходовал 711 миллионов. После этого, отмечается в материалах Счетной палаты, ведомство вернулось на средний для себя уровень — около 300 миллионов ежегодно.
Аудиторы проверили и IT-бюджет Генеральной прокуратуры. Так, в 2019 году на эту сферу надзорное ведомство планировало направить практически 8,5 миллиарда — в три раза больше, чем в 2018-м. И почти все эти деньги в итоге израсходовали. Более чем в полтора раза в прошлом году увеличился и IT-бюджет Росгвардии: с 2,86 миллиарда до 4,5 миллиарда. Исполнили его на 93 процента, потратив 4,2 миллиарда.
IT-бюджет Министерства внутренних дел за аналогичный период тоже вырос практически в полтора раза — и по общему объему, и по исполнению. В итоге силовое ведомство израсходовало почти десять миллиардов рублей. Внимание аудиторов привлекло и Минэкономразвития: как отмечается в записке, исполненный IT-бюджет этого министерства в 2019-м достиг почти 1,7 миллиарда рублей против 460 миллионов годом ранее.

"Эта загадка достаточно быстро нашла объяснение: в IТ-расходы Минэкономразвития в 2019 году вошли бюджеты на создание и эксплуатацию Единого правительственного комплекса в "Москва-Сити", куда переехали сразу несколько федеральных ведомств", — уточнили в Счетной палате.

Как отмечают авторы записки, выявленные "аномалии в профиле IT-расходов ведомств" могут стать "стимулом для специальных исследований".
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Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Генеральная прокуратура РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Счетная палата РФЭкономика
 
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