Счетная палата сообщила об "аномалиях" в IT-расходах министерств
10:51 18.11.2020 (обновлено: 11:49 18.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Счетная палата выявила множество "аномальных" показателей в IT-бюджетах российских министерств и ведомств за прошлый год.
Как рассказывается в экспертной записке Счетной палаты, посвященной расходам государственных органов на информационные технологии, Министерство образования и науки в 2014-2018 годах тратило в среднем 120-140 миллионов рублей на сферу IT. А IT-бюджеты созданных на базе этого ведомства Минпросвещения и нового Минобрнауки, унаследовавших и разделивших между собой IT-инфраструктуру предшественника, в прошлом году превысили 1,1 миллиарда и 550 миллионов рублей. В сумме это в 11-12 раз больше, чем у старого министерства.
Между тем IT-бюджет Росалкогольрегулирования в 2016-2018 годах составлял около 150-200 миллионов. В 2019-м его увеличили до 790 миллионов, а израсходовали почти 800 миллионов. В свою очередь, Росрезерв, который в 2018 году планировал потратить на информтехнологии 240 миллионов, израсходовал 711 миллионов. После этого, отмечается в материалах Счетной палаты, ведомство вернулось на средний для себя уровень — около 300 миллионов ежегодно.
Аудиторы проверили и IT-бюджет Генеральной прокуратуры. Так, в 2019 году на эту сферу надзорное ведомство планировало направить практически 8,5 миллиарда — в три раза больше, чем в 2018-м. И почти все эти деньги в итоге израсходовали. Более чем в полтора раза в прошлом году увеличился и IT-бюджет Росгвардии: с 2,86 миллиарда до 4,5 миллиарда. Исполнили его на 93 процента, потратив 4,2 миллиарда.
IT-бюджет Министерства внутренних дел за аналогичный период тоже вырос практически в полтора раза — и по общему объему, и по исполнению. В итоге силовое ведомство израсходовало почти десять миллиардов рублей. Внимание аудиторов привлекло и Минэкономразвития: как отмечается в записке, исполненный IT-бюджет этого министерства в 2019-м достиг почти 1,7 миллиарда рублей против 460 миллионов годом ранее.
"Эта загадка достаточно быстро нашла объяснение: в IТ-расходы Минэкономразвития в 2019 году вошли бюджеты на создание и эксплуатацию Единого правительственного комплекса в "Москва-Сити", куда переехали сразу несколько федеральных ведомств", — уточнили в Счетной палате.
Как отмечают авторы записки, выявленные "аномалии в профиле IT-расходов ведомств" могут стать "стимулом для специальных исследований".