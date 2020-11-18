https://ria.ru/20201118/raketa-1585224553.html
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
Появились кадры испытаний американской противоракеты SM-3 Block IIA, которая впервые сбила межконтинентальную баллистическую ракету. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:47
2020-11-18T17:47
2020-11-18T18:34
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Появились кадры испытаний американской противоракеты SM-3 Block IIA, которая впервые сбила межконтинентальную баллистическую ракету.Испытание прошло в 08:50 мск, ракету-цель запустили с Маршалловых островов с корабля, оснащенного противоракетной системой AEGIS.Россия выступает против действий США по развитию системы ПРО, в частности разработки SM-3 Block IIA. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, подобные испытания ракеты означают начало отработки системы для прямого противодействия Москве и создания потенциала по девальвации российских средств ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20200420/1570184755.html
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маршалловы острова, сша, безопасность, в мире