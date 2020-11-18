https://ria.ru/20201118/putin-1585211089.html

Путин рассказал об острых финансовых проблемах в ряде регионов

Путин рассказал об острых финансовых проблемах в ряде регионов

Властям РФ необходимо сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов привлекать дорогие ресурсы на рынке у коммерческих банков, заявил президент РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:52

2020-11-18T16:52

2020-11-18T16:52

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Властям РФ необходимо сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов привлекать дорогие ресурсы на рынке у коммерческих банков, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов, снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынке у коммерческих банков, и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он отметил, что ряд регионов сталкивается с острыми финансовыми проблемами, при этом методика распределения дотаций строится исходя из выпадающих доходов бюджетов регионов."Нельзя забывать, что у нас есть регионы, у которых до эпидемии объективно был небольшой, весьма скромный уровень доходов, и чтобы не было ссылки просто на формально выпадающие доходы у них. У них как не было доходов, так и нет. У них нет нефти и газа, и падение цен на нефть на них никак не влияет, а ситуация как была острая, так и остается", - добавил он.

https://ria.ru/20201118/kriticheskaya-1585191176.html

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владимир путин, экономика