https://ria.ru/20201118/putin-1585211089.html
Путин рассказал об острых финансовых проблемах в ряде регионов
Путин рассказал об острых финансовых проблемах в ряде регионов
Властям РФ необходимо сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов привлекать дорогие ресурсы на рынке у коммерческих банков, заявил президент РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:52
2020-11-18T16:52
2020-11-18T16:52
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Властям РФ необходимо сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов привлекать дорогие ресурсы на рынке у коммерческих банков, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов, снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынке у коммерческих банков, и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он отметил, что ряд регионов сталкивается с острыми финансовыми проблемами, при этом методика распределения дотаций строится исходя из выпадающих доходов бюджетов регионов."Нельзя забывать, что у нас есть регионы, у которых до эпидемии объективно был небольшой, весьма скромный уровень доходов, и чтобы не было ссылки просто на формально выпадающие доходы у них. У них как не было доходов, так и нет. У них нет нефти и газа, и падение цен на нефть на них никак не влияет, а ситуация как была острая, так и остается", - добавил он.
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Властям РФ необходимо сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов привлекать дорогие ресурсы на рынке у коммерческих банков, заявил президент России Владимир Путин
.
"Сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов, снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынке у коммерческих банков, и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он отметил, что ряд регионов сталкивается с острыми финансовыми проблемами, при этом методика распределения дотаций строится исходя из выпадающих доходов бюджетов регионов.
"Нельзя забывать, что у нас есть регионы, у которых до эпидемии объективно был небольшой, весьма скромный уровень доходов, и чтобы не было ссылки просто на формально выпадающие доходы у них. У них как не было доходов, так и нет. У них нет нефти и газа, и падение цен на нефть на них никак не влияет, а ситуация как была острая, так и остается", - добавил он.