Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/putin-1585194336.html
Путин сравнил работу болеющих COVID-19 врачей с подвигом Талалихина
Путин сравнил работу болеющих COVID-19 врачей с подвигом Талалихина
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя побуждать распространять опыт работы врачей, болеющих коронавирусом в легкой форме и дистанционно помогающих... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:36
2020-11-18T15:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общероссийский народный фронт
владимир путин
виктор талалихин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184473_0:313:3084:2048_1400x0_80_0_0_3cafef94ead741b39c054259342241e6.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя побуждать распространять опыт работы врачей, болеющих коронавирусом в легкой форме и дистанционно помогающих своим коллегам, назвав это личным выбором каждого и сравнив такую работу с подвигами героев Великой Отечественной войны Александра Матросова и Виктора Талалихина.Президент в среду встретился с членами правительства. Одним из докладчиков на совещании стал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Он рассказал в том числе о работе врачей, которые болеют коронавирусом в легкой форме и лечатся дома, но при этом помогают своим коллегам, например, консультируя и выполняя определенные функции по телефону."Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя", - заявил Путин в ответ на предложение главы исполкома ОНФ.В этом контексте президент РФ упомянул о событиях военного времени. "Мне кажется, что уместным даже будет сравнение с событиями Великой Отечественной войны. Мы весь год посвятили этим событиям, 75-летию победы. Нам известны случаи героизма - массового героизма, индивидуального. Александр Матросов закрыл собой долговременное укрепление противника, в небе над Москвой летчик Талалихин осуществил первый таран", - напомнил он."Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода - так же, как и работу наших врачей, которые, будучи больными сами, тем не менее, продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать к этому. И говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, наверное, было бы неправильно. Это личный выбор каждого человека, в данном случае медицинского работника", - пояснил президент РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201118/putin-1585192885.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184473_70:0:2801:2048_1400x0_80_0_0_7d09a1baa34ae018c910cf945bbf7731.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общероссийский народный фронт, владимир путин, виктор талалихин, общество

Путин сравнил работу болеющих COVID-19 врачей с подвигом Талалихина

15:36 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя побуждать распространять опыт работы врачей, болеющих коронавирусом в легкой форме и дистанционно помогающих своим коллегам, назвав это личным выбором каждого и сравнив такую работу с подвигами героев Великой Отечественной войны Александра Матросова и Виктора Талалихина.
Президент в среду встретился с членами правительства. Одним из докладчиков на совещании стал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Он рассказал в том числе о работе врачей, которые болеют коронавирусом в легкой форме и лечатся дома, но при этом помогают своим коллегам, например, консультируя и выполняя определенные функции по телефону.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
15:33Распространение нового коронавируса
Путин оценил работу заболевших COVID-19 глав регионов
"Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя", - заявил Путин в ответ на предложение главы исполкома ОНФ.
В этом контексте президент РФ упомянул о событиях военного времени. "Мне кажется, что уместным даже будет сравнение с событиями Великой Отечественной войны. Мы весь год посвятили этим событиям, 75-летию победы. Нам известны случаи героизма - массового героизма, индивидуального. Александр Матросов закрыл собой долговременное укрепление противника, в небе над Москвой летчик Талалихин осуществил первый таран", - напомнил он.
"Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода - так же, как и работу наших врачей, которые, будучи больными сами, тем не менее, продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать к этому. И говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, наверное, было бы неправильно. Это личный выбор каждого человека, в данном случае медицинского работника", - пояснил президент РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общероссийский народный фронтВладимир ПутинВиктор ТалалихинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин назначил Артема Здунова врио главы Мордовии
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
Лента новостейМолния