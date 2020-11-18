https://ria.ru/20201118/putin-1585194336.html

Путин сравнил работу болеющих COVID-19 врачей с подвигом Талалихина

Путин сравнил работу болеющих COVID-19 врачей с подвигом Талалихина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя побуждать распространять опыт работы врачей, болеющих коронавирусом в легкой форме и дистанционно помогающих... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:36

2020-11-18T15:36

2020-11-18T15:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общероссийский народный фронт

владимир путин

виктор талалихин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя побуждать распространять опыт работы врачей, болеющих коронавирусом в легкой форме и дистанционно помогающих своим коллегам, назвав это личным выбором каждого и сравнив такую работу с подвигами героев Великой Отечественной войны Александра Матросова и Виктора Талалихина.Президент в среду встретился с членами правительства. Одним из докладчиков на совещании стал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Он рассказал в том числе о работе врачей, которые болеют коронавирусом в легкой форме и лечатся дома, но при этом помогают своим коллегам, например, консультируя и выполняя определенные функции по телефону."Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя", - заявил Путин в ответ на предложение главы исполкома ОНФ.В этом контексте президент РФ упомянул о событиях военного времени. "Мне кажется, что уместным даже будет сравнение с событиями Великой Отечественной войны. Мы весь год посвятили этим событиям, 75-летию победы. Нам известны случаи героизма - массового героизма, индивидуального. Александр Матросов закрыл собой долговременное укрепление противника, в небе над Москвой летчик Талалихин осуществил первый таран", - напомнил он."Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода - так же, как и работу наших врачей, которые, будучи больными сами, тем не менее, продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать к этому. И говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, наверное, было бы неправильно. Это личный выбор каждого человека, в данном случае медицинского работника", - пояснил президент РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/putin-1585192885.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общероссийский народный фронт, владимир путин, виктор талалихин, общество