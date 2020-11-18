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Путин оценил работу заболевших COVID-19 глав регионов
Путин оценил работу заболевших COVID-19 глав регионов
Президент России Владимир Путин оценил глав регионов, которые работают, заболев коронавирусом, но назвал недопустимым ситуации, когда их колоссальные усилия и... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:33
2020-11-18T16:12
здоровье - общество
общероссийский народный фронт
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил глав регионов, которые работают, заболев коронавирусом, но назвал недопустимым ситуации, когда их колоссальные усилия и тяжелейший труд обесцениваются из-за управленческой безалаберности команд."Большинство наших врачей, фельдшеров, медсестер, работников скорой помощи, безусловно, мужественно и профессионально, мы видели и слышали сегодня такие примеры, исполняют свой долг. Делают все возможное и даже невозможное. Все, что от них зависит. Рискуют собой, чтобы помочь людям. Или вот, как Михаил Михайлович (Кузнецов, глава исполкома ОНФ) рассказал, сами, будучи больными, помогают, продолжают работать. Недопустимо, когда их колоссальные усилия, тяжелейший труд обесценивается из-за управленческой безалаберности, неумения на местах работать четко, слаженно, чтобы обеспечить их всем необходимым. Без проволочек нужно реагировать на нужды медицинских работников", - сказал Путин в ходе совещания с членами кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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здоровье - общество, общероссийский народный фронт, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин оценил работу заболевших COVID-19 глав регионов

15:33 18.11.2020 (обновлено: 16:12 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил глав регионов, которые работают, заболев коронавирусом, но назвал недопустимым ситуации, когда их колоссальные усилия и тяжелейший труд обесцениваются из-за управленческой безалаберности команд.
"Большинство наших врачей, фельдшеров, медсестер, работников скорой помощи, безусловно, мужественно и профессионально, мы видели и слышали сегодня такие примеры, исполняют свой долг. Делают все возможное и даже невозможное. Все, что от них зависит. Рискуют собой, чтобы помочь людям. Или вот, как Михаил Михайлович (Кузнецов, глава исполкома ОНФ) рассказал, сами, будучи больными, помогают, продолжают работать. Недопустимо, когда их колоссальные усилия, тяжелейший труд обесценивается из-за управленческой безалаберности, неумения на местах работать четко, слаженно, чтобы обеспечить их всем необходимым. Без проволочек нужно реагировать на нужды медицинских работников", - сказал Путин в ходе совещания с членами кабмина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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