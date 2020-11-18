https://ria.ru/20201118/putin-1585192885.html

Путин оценил работу заболевших COVID-19 глав регионов

Путин оценил работу заболевших COVID-19 глав регионов

Президент России Владимир Путин оценил глав регионов, которые работают, заболев коронавирусом, но назвал недопустимым ситуации, когда их колоссальные усилия и... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:33

2020-11-18T15:33

2020-11-18T16:12

здоровье - общество

общероссийский народный фронт

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил глав регионов, которые работают, заболев коронавирусом, но назвал недопустимым ситуации, когда их колоссальные усилия и тяжелейший труд обесцениваются из-за управленческой безалаберности команд."Большинство наших врачей, фельдшеров, медсестер, работников скорой помощи, безусловно, мужественно и профессионально, мы видели и слышали сегодня такие примеры, исполняют свой долг. Делают все возможное и даже невозможное. Все, что от них зависит. Рискуют собой, чтобы помочь людям. Или вот, как Михаил Михайлович (Кузнецов, глава исполкома ОНФ) рассказал, сами, будучи больными, помогают, продолжают работать. Недопустимо, когда их колоссальные усилия, тяжелейший труд обесценивается из-за управленческой безалаберности, неумения на местах работать четко, слаженно, чтобы обеспечить их всем необходимым. Без проволочек нужно реагировать на нужды медицинских работников", - сказал Путин в ходе совещания с членами кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общероссийский народный фронт, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество