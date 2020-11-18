https://ria.ru/20201118/putin-1585192605.html

Путин напомнил главам регионов об ответственности за решения по COVID-19

Путин напомнил главам регионов об ответственности за решения по COVID-19

Президент России Владимир Путин напомнил главам регионов, что личную ответственность за принятые или не принятые ими вовремя решения по борьбе с COVID никто не... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:30

2020-11-18T15:30

2020-11-18T15:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил главам регионов, что личную ответственность за принятые или не принятые ими вовремя решения по борьбе с COVID никто не снимал."Хочу обратиться к главам регионов... Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за эти принятые, надеюсь, принятые вовремя, решения или, к сожалению, не принятые иногда, вот эту личную ответственность никто не снимал", - сказал он в ходе совещания с членами кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество