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Путин напомнил главам регионов об ответственности за решения по COVID-19
Путин напомнил главам регионов об ответственности за решения по COVID-19
Президент России Владимир Путин напомнил главам регионов, что личную ответственность за принятые или не принятые ими вовремя решения по борьбе с COVID никто не... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:30
2020-11-18T15:30
2020-11-18T15:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил главам регионов, что личную ответственность за принятые или не принятые ими вовремя решения по борьбе с COVID никто не снимал."Хочу обратиться к главам регионов... Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за эти принятые, надеюсь, принятые вовремя, решения или, к сожалению, не принятые иногда, вот эту личную ответственность никто не снимал", - сказал он в ходе совещания с членами кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество