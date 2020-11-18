https://ria.ru/20201118/putin-1585191487.html
Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом
Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом и не представлять ее "благостной", когда это не так. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:27
2020-11-18T15:27
2020-11-18T16:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом и не представлять ее "благостной", когда это не так."Конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо - делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах", - сказал Путин в ходе совещания с членами кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Путин: "Не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо"
Президент России Владимир Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом и не представлять ее "благостной", когда это не так. "Конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо - делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах", - сказал Путин в ходе совещания с членами кабмина.
2020-11-18T15:27
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество