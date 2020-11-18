https://ria.ru/20201118/putin-1585191487.html

Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом

Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом и не представлять ее "благостной", когда это не так. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:27

2020-11-18T15:27

2020-11-18T16:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом и не представлять ее "благостной", когда это не так."Конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо - делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах", - сказал Путин в ходе совещания с членами кабмина.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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Путин: "Не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо" Президент России Владимир Путин призвал регионы не приукрашивать ситуацию с коронавирусом и не представлять ее "благостной", когда это не так. "Конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию, это абсолютно недопустимо - делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах", - сказал Путин в ходе совещания с членами кабмина. 2020-11-18T15:27 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество