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Путин призвал помогать главам регионов, где тяжелая ситуация с COVID-19
Путин призвал помогать главам регионов, где тяжелая ситуация с COVID-19
Президент России Владимир Путин считает, что руководителей регионов, где есть сложности в связи с коронавирусом, нужно не только ругать, им надо еще и помогать. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:30
2020-11-18T14:30
2020-11-18T15:30
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что руководителей регионов, где есть сложности в связи с коронавирусом, нужно не только ругать, им надо еще и помогать."Я еще ... скажу несколько слов и в адрес руководителей регионов, но кроме того, чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, надо им еще и помогать", - сказал Путин после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая обозначила проблемные территории.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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“Нужно им еще и помогать” – Путин о поддержке глав регионов с тяжелой ситуацией по COVID-19
Президент России Владимир Путин считает, что руководителей регионов, где есть сложности в связи с коронавирусом, нужно не только ругать, им надо еще и помогать.
2020-11-18T14:30
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество