https://ria.ru/20201118/putin-1585176934.html

Путин призвал помогать главам регионов, где тяжелая ситуация с COVID-19

Путин призвал помогать главам регионов, где тяжелая ситуация с COVID-19

Президент России Владимир Путин считает, что руководителей регионов, где есть сложности в связи с коронавирусом, нужно не только ругать, им надо еще и помогать. РИА Новости, 18.11.2020

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2020-11-18T14:30

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что руководителей регионов, где есть сложности в связи с коронавирусом, нужно не только ругать, им надо еще и помогать."Я еще ... скажу несколько слов и в адрес руководителей регионов, но кроме того, чтобы их напрягать и ругать, нужно, конечно, надо им еще и помогать", - сказал Путин после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая обозначила проблемные территории.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Нужно им еще и помогать” – Путин о поддержке глав регионов с тяжелой ситуацией по COVID-19 Президент России Владимир Путин считает, что руководителей регионов, где есть сложности в связи с коронавирусом, нужно не только ругать, им надо еще и помогать. 2020-11-18T14:30 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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