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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом, также в этот... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:03
2020-11-18T12:03
2020-11-18T12:05
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коронавирус covid-19
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политика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах и стране в целом, также в этот день возможен ряд международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня в середине дня президент проведет регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции. Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой - о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации и в целом", - сообщил Песков журналистам в среду.Он уточнил, что с докладами на этом совещании выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, поскольку он курирует сферу производства лекарств, а также руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов."Разумеется, будут даны и оценки Путиным на эти доклады. Акцент, как я уже говорил, будет сделан на положении дел в регионах", - сообщил представитель Кремля.Кроме того, у президента в этот день запланировано несколько встреч и совещаний непубличного характера, добавил Песков."Сегодня возможны международные телефонные разговоры. Если будут, мы вас проинформируем", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, правительство рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
проведет в среду совещание с членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом
в регионах и стране в целом, также в этот день возможен ряд международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Сегодня в середине дня президент проведет регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции. Важная встреча с одной, но чрезвычайно важной темой - о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации и в целом", - сообщил Песков журналистам в среду.
Он уточнил, что с докладами на этом совещании выступят вице-премьер Татьяна Голикова
, министр здравоохранения Михаил Мурашко
, глава Минпромторга Денис Мантуров
, поскольку он курирует сферу производства лекарств, а также руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов
.
"Разумеется, будут даны и оценки Путиным на эти доклады. Акцент, как я уже говорил, будет сделан на положении дел в регионах", - сообщил представитель Кремля.
Кроме того, у президента в этот день запланировано несколько встреч и совещаний непубличного характера, добавил Песков.
"Сегодня возможны международные телефонные разговоры. Если будут, мы вас проинформируем", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.