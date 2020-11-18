https://ria.ru/20201118/protesty-1585216098.html
В Берлине полиция задержала 190 человек во время протестов
В Берлине полиция задержала 190 человек во время протестов
Полиция Берлина сообщила о 190 временных задержаниях в ходе протестов в городе в среду, девять сотрудников полиции пострадали. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:16
2020-11-18T17:16
2020-11-18T17:28
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила о 190 временных задержаниях в ходе протестов в городе в среду, девять сотрудников полиции пострадали."К 14.00 нашими коллегами было проведено 190 временных задержаний... Двое из них (задержанных - ред.) напрямую предстают перед судьей. Девять коллег пострадали во время операции", - сообщила полиция Берлина в Twitter.
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