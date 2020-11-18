Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/protesty-1585178714.html
Полиция в Берлине применила водометы против протестующих
Полиция в Берлине применила водометы против протестующих
Полиция применила водометы и перечный газ для разгона демонстрантов в центре Берлина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:36
2020-11-18T18:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бундестаг германии
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585205014_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8b63c411805fd87a4e45f24d5f364c0d.jpg
БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. Полиция применила водометы и перечный газ для разгона демонстрантов в центре Берлина, передает корреспондент РИА Новости.Участники протеста требовали дать им возможность пройти в здание бундестага ФРГ, где во вторник обсуждалась новая редакция закона об инфекционной защите населения. По данным полиции, у Бранденбургских ворот собралось от пяти до десяти тысяч человек, есть пострадавшие. Силовики начали задерживать протестующих.Авторы законопроекта предложили расширить полномочия федерального Минздрава в плане введения ограничений в пандемию COVID-19. Как позднее сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле, парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения: за проголосовали 415 депутатов, против — 236, восемь воздержались. Критики нового закона об инфекционной защите населения сравнивают его с "Законом о предоставлении чрезвычайных полномочий", который в 1933 году передал чрезвычайные полномочия правительству во главе с Адольфом Гитлером. Кроме того, акция протеста привлекла сторонников ультраправых партий, в том числе из других земель ФРГ, сообщали местные журналисты.Аналогичные акции проходили в Берлине летом. В них участвовали около 38 тысяч человек, более 300 демонстрантов задержали. Группа активистов пыталась "штурмовать" бундестаг, но их остановили полицейские. По данным ВОЗ, в Германии зарегистрировали более 815 случаев инфекции, погибли около 13 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/germaniya-1585169562.html
https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Немецкая полиция пустила в ход водометы на митинге против локдауна у бундестага
ПОЛИЦИЯ В БЕРЛИНЕ ПРИМЕНИЛА ВОДОМЕТЫ ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ У ЗДАНИЯ БУНДЕСТАГА.
2020-11-18T14:36
true
PT1M15S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585205014_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_3822c1adbb6495fe153407946d211d61.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, бундестаг германии, берлин (город), в мире

Полиция в Берлине применила водометы против протестующих

14:36 18.11.2020 (обновлено: 18:25 18.11.2020)
 
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. Полиция применила водометы и перечный газ для разгона демонстрантов в центре Берлина, передает корреспондент РИА Новости.
Участники протеста требовали дать им возможность пройти в здание бундестага ФРГ, где во вторник обсуждалась новая редакция закона об инфекционной защите населения.
Полиция у здания бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
14:03Распространение нового коронавируса
Глава МИД Германии ответил критикам закона о COVID-ограничениях
По данным полиции, у Бранденбургских ворот собралось от пяти до десяти тысяч человек, есть пострадавшие. Силовики начали задерживать протестующих.
Авторы законопроекта предложили расширить полномочия федерального Минздрава в плане введения ограничений в пандемию COVID-19. Как позднее сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле, парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения: за проголосовали 415 депутатов, против — 236, восемь воздержались.
Критики нового закона об инфекционной защите населения сравнивают его с "Законом о предоставлении чрезвычайных полномочий", который в 1933 году передал чрезвычайные полномочия правительству во главе с Адольфом Гитлером. Кроме того, акция протеста привлекла сторонников ультраправых партий, в том числе из других земель ФРГ, сообщали местные журналисты.
Аналогичные акции проходили в Берлине летом. В них участвовали около 38 тысяч человек, более 300 демонстрантов задержали. Группа активистов пыталась "штурмовать" бундестаг, но их остановили полицейские.
По данным ВОЗ, в Германии зарегистрировали более 815 случаев инфекции, погибли около 13 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мужчина в маске с собакой на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
08:00Туризм
Полный локдаун? Что сейчас происходит в городах Европы
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Бундестаг ГерманииБерлин (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин назначил Артема Здунова врио главы Мордовии
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
Лента новостейМолния