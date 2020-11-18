https://ria.ru/20201118/protesty-1585178714.html

Полиция в Берлине применила водометы против протестующих

Полиция в Берлине применила водометы против протестующих

Полиция применила водометы и перечный газ для разгона демонстрантов в центре Берлина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:36

2020-11-18T14:36

2020-11-18T18:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

бундестаг германии

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. Полиция применила водометы и перечный газ для разгона демонстрантов в центре Берлина, передает корреспондент РИА Новости.Участники протеста требовали дать им возможность пройти в здание бундестага ФРГ, где во вторник обсуждалась новая редакция закона об инфекционной защите населения. По данным полиции, у Бранденбургских ворот собралось от пяти до десяти тысяч человек, есть пострадавшие. Силовики начали задерживать протестующих.Авторы законопроекта предложили расширить полномочия федерального Минздрава в плане введения ограничений в пандемию COVID-19. Как позднее сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле, парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения: за проголосовали 415 депутатов, против — 236, восемь воздержались. Критики нового закона об инфекционной защите населения сравнивают его с "Законом о предоставлении чрезвычайных полномочий", который в 1933 году передал чрезвычайные полномочия правительству во главе с Адольфом Гитлером. Кроме того, акция протеста привлекла сторонников ультраправых партий, в том числе из других земель ФРГ, сообщали местные журналисты.Аналогичные акции проходили в Берлине летом. В них участвовали около 38 тысяч человек, более 300 демонстрантов задержали. Группа активистов пыталась "штурмовать" бундестаг, но их остановили полицейские. По данным ВОЗ, в Германии зарегистрировали более 815 случаев инфекции, погибли около 13 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/germaniya-1585169562.html

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Немецкая полиция пустила в ход водометы на митинге против локдауна у бундестага ПОЛИЦИЯ В БЕРЛИНЕ ПРИМЕНИЛА ВОДОМЕТЫ ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ У ЗДАНИЯ БУНДЕСТАГА. 2020-11-18T14:36 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, бундестаг германии, берлин (город), в мире