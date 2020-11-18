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В Варшаве протестуют сторонники абортов

В Варшаве протестуют сторонники абортов

Сторонники абортов проводят уличную акцию протеста в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T21:39

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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Сторонники абортов проводят уличную акцию протеста в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Протест связан с тем, что на начавшемся в среду заседании сейм планирует рассмотреть очередной проект закона об абортах.У здания сейма собрались несколько тысяч человек. Они бурно выражают несогласие с тем, что в Польше запрещены аборты. "Мое тело – мое право" написано на одном из плакатов. Примечательно, что в протесте участвуют не только женщины, но и достаточно большое количество мужчин. Варшавская полиция оградила служебными автомобилями и барьерами здание сейма. Протестующие не смогли приблизиться к зданию парламента. Полицейские начали задерживать самых активных из них.Большинство протестующих представляют движение "Забастовка женщин". К ним присоединились ЛГБТ-активисты.Видя невозможность пройти к сейму, протестующие двинулись колонной по Уяздовским аллеям. Они вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта.Через несколько сотен метров им перекрыл дорогу кордон полиции со щитами. Участники марша пока не предпринимают попыток двинуться дальше и стоят на месте. Полицейские также не предпринимают активных действий.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.Недавно группа депутатов сейма инициировала изменение действующего законодательства, касающегося абортов, добиваясь его ужесточения. Они хотят, чтобы запрещены были аборты в том числе и по медицинским показателям, когда имеются нарушения развития плода.В конце октября Конституционный суд Польши постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Таким образом, в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и если беременность наступила в результате изнасилования.После этого в Варшаве и других регионах Польши начались многочисленные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.После начала протестов президент Польши Анджей Дуда выступил с законопроектом, который несколько смягчает действующие в настоящее время нормы. Проект закона авторства Дуды предлагает разрешить аборты, если смерть ребенка неизбежна из-за отклонений развития плода.Тем не менее, президентский проект по-прежнему запрещает аборт в случае выявления у плода патологии, которая приведет к инвалидности, например, синдром Дауна.

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/polsha-1582574476.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/polsha-1581816989.html

https://ria.ru/20201111/natsionalisty-1584171452.html

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Противники ужесточения законодательства об абортах вышли на улицы Варшавы Акция противников ужесточения законодательства об абортах проходит в Варшаве 2020-11-18T21:39 true PT0M19S

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анджей дуда, протесты, польша, варшава, в мире