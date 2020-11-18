https://ria.ru/20201118/protest-1585233917.html

Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте

Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте

Берлинская полиция подтвердила, что на акции протеста у бундестага в среду применялся слезоточивый газ. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:30

2020-11-18T18:30

2020-11-18T20:25

германия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585189152_0:186:3072:1914_1400x0_80_0_0_c71174da84aba3d27584cac0ae837b76.jpg

БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Берлинская полиция подтвердила, что на акции протеста у бундестага в среду применялся слезоточивый газ.Ранее в полиции Берлина заявили, что водометы, использованные против демонстрантов у Бранденбургских ворот, работали вполсилы из-за детей, которые присутствовали на акции. Корреспондент РИА Новости сообщил также о применении полицией слезоточивого газа в отношении протестующих. Многие люди на акции жаловались на резь в глазах и проблемы с дыханием, многие пытались умыться бутилированной водой. Полицейские не выпускали из периметра оцепления участников акции, которые пытались покинуть мероприятие после распыления газа."Применение слезоточивого газа не было связано с работой водометов, которые действительно работали вполсилы", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы полиции.По ее словам, "газ применялся при отдельных задержаниях", таким образом газовое облако "могло вызвать раздражение глаз у рядом стоящих людей".В центре Берлина с утра проходят протесты, связанные с принятием в бундестаге обновленного закона об инфекционной защите населения, положения которого, по мнению протестующих, нарушают их гражданские права.

https://ria.ru/20201118/berlin-1585182709.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Немецкая полиция пустила в ход водометы на митинге против локдауна у бундестага ПОЛИЦИЯ В БЕРЛИНЕ ПРИМЕНИЛА ВОДОМЕТЫ ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ У ЗДАНИЯ БУНДЕСТАГА. 2020-11-18T18:30 true PT1M15S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, берлин (город), в мире