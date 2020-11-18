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Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
Берлинская полиция подтвердила, что на акции протеста у бундестага в среду применялся слезоточивый газ. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:30
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в мире
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Берлинская полиция подтвердила, что на акции протеста у бундестага в среду применялся слезоточивый газ.Ранее в полиции Берлина заявили, что водометы, использованные против демонстрантов у Бранденбургских ворот, работали вполсилы из-за детей, которые присутствовали на акции. Корреспондент РИА Новости сообщил также о применении полицией слезоточивого газа в отношении протестующих. Многие люди на акции жаловались на резь в глазах и проблемы с дыханием, многие пытались умыться бутилированной водой. Полицейские не выпускали из периметра оцепления участников акции, которые пытались покинуть мероприятие после распыления газа."Применение слезоточивого газа не было связано с работой водометов, которые действительно работали вполсилы", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы полиции.По ее словам, "газ применялся при отдельных задержаниях", таким образом газовое облако "могло вызвать раздражение глаз у рядом стоящих людей".В центре Берлина с утра проходят протесты, связанные с принятием в бундестаге обновленного закона об инфекционной защите населения, положения которого, по мнению протестующих, нарушают их гражданские права.
https://ria.ru/20201118/berlin-1585182709.html
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Немецкая полиция пустила в ход водометы на митинге против локдауна у бундестага
ПОЛИЦИЯ В БЕРЛИНЕ ПРИМЕНИЛА ВОДОМЕТЫ ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ У ЗДАНИЯ БУНДЕСТАГА.
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германия, берлин (город), в мире

Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте

18:30 18.11.2020 (обновлено: 20:25 18.11.2020)
 
© REUTERS / Christian MangРазгон протестующих возле здания Рейхстага в Берлине
Разгон протестующих возле здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© REUTERS / Christian Mang
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Берлинская полиция подтвердила, что на акции протеста у бундестага в среду применялся слезоточивый газ.
Ранее в полиции Берлина заявили, что водометы, использованные против демонстрантов у Бранденбургских ворот, работали вполсилы из-за детей, которые присутствовали на акции. Корреспондент РИА Новости сообщил также о применении полицией слезоточивого газа в отношении протестующих. Многие люди на акции жаловались на резь в глазах и проблемы с дыханием, многие пытались умыться бутилированной водой. Полицейские не выпускали из периметра оцепления участников акции, которые пытались покинуть мероприятие после распыления газа.
"Применение слезоточивого газа не было связано с работой водометов, которые действительно работали вполсилы", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы полиции.
По ее словам, "газ применялся при отдельных задержаниях", таким образом газовое облако "могло вызвать раздражение глаз у рядом стоящих людей".
В центре Берлина с утра проходят протесты, связанные с принятием в бундестаге обновленного закона об инфекционной защите населения, положения которого, по мнению протестующих, нарушают их гражданские права.
Полицейские задерживают участника протестов у здания бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 14:52
На акции протеста в Берлине начались задержания
 
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