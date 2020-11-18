https://ria.ru/20201118/protest-1585233917.html
Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
Берлинская полиция подтвердила, что на акции протеста у бундестага в среду применялся слезоточивый газ. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:30
2020-11-18T18:30
2020-11-18T20:25
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Берлинская полиция подтвердила, что на акции протеста у бундестага в среду применялся слезоточивый газ.Ранее в полиции Берлина заявили, что водометы, использованные против демонстрантов у Бранденбургских ворот, работали вполсилы из-за детей, которые присутствовали на акции. Корреспондент РИА Новости сообщил также о применении полицией слезоточивого газа в отношении протестующих. Многие люди на акции жаловались на резь в глазах и проблемы с дыханием, многие пытались умыться бутилированной водой. Полицейские не выпускали из периметра оцепления участников акции, которые пытались покинуть мероприятие после распыления газа."Применение слезоточивого газа не было связано с работой водометов, которые действительно работали вполсилы", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы полиции.По ее словам, "газ применялся при отдельных задержаниях", таким образом газовое облако "могло вызвать раздражение глаз у рядом стоящих людей".В центре Берлина с утра проходят протесты, связанные с принятием в бундестаге обновленного закона об инфекционной защите населения, положения которого, по мнению протестующих, нарушают их гражданские права.
https://ria.ru/20201118/berlin-1585182709.html
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Немецкая полиция пустила в ход водометы на митинге против локдауна у бундестага
ПОЛИЦИЯ В БЕРЛИНЕ ПРИМЕНИЛА ВОДОМЕТЫ ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ У ЗДАНИЯ БУНДЕСТАГА.
2020-11-18T18:30
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германия, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Берлинская полиция подтвердила, что на акции протеста у бундестага в среду применялся слезоточивый газ.
Ранее в полиции Берлина
заявили, что водометы, использованные против демонстрантов у Бранденбургских ворот, работали вполсилы из-за детей, которые присутствовали на акции. Корреспондент РИА Новости сообщил также о применении полицией слезоточивого газа в отношении протестующих. Многие люди на акции жаловались на резь в глазах и проблемы с дыханием, многие пытались умыться бутилированной водой. Полицейские не выпускали из периметра оцепления участников акции, которые пытались покинуть мероприятие после распыления газа.
"Применение слезоточивого газа не было связано с работой водометов, которые действительно работали вполсилы", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы полиции.
По ее словам, "газ применялся при отдельных задержаниях", таким образом газовое облако "могло вызвать раздражение глаз у рядом стоящих людей".
В центре Берлина с утра проходят протесты, связанные с принятием в бундестаге обновленного закона об инфекционной защите населения, положения которого, по мнению протестующих, нарушают их гражданские права.