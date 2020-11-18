https://ria.ru/20201118/profilaktika-1585096192.html
Найден способ профилактики коронавируса
Найден способ профилактики коронавируса
Использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирусную инфекцию. К таким выводам... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T00:05
2020-11-18T00:05
2020-11-18T00:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирусную инфекцию. К таким выводам пришли ученые из Университета Кардиффа, пишет газета Express.Жидкости для полоскания рта, содержащие хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала SARS-nCov-2 во рту, утверждают ученые. Они обнаружили у этого вещества вирулицидное действие.Авторы исследования на протяжении трех месяцев изучали действие популярного ополаскивателя для полости рта и смогли выяснить, как такие жидкости могут помочь в борьбе с вирусом.Для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования, предупреждают ученые.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54,5 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/mutatsiya-1585016759.html
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коронавирус covid-19
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости.
Использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирусную инфекцию. К таким выводам пришли ученые из Университета Кардиффа, пишет газета Express
.
Жидкости для полоскания рта, содержащие хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала SARS-nCov-2 во рту, утверждают ученые. Они обнаружили у этого вещества вирулицидное действие.
Авторы исследования на протяжении трех месяцев изучали действие популярного ополаскивателя для полости рта и смогли выяснить, как такие жидкости могут помочь в борьбе с вирусом.
Для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования, предупреждают ученые.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54,5 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.