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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/profilaktika-1585096192.html
Найден способ профилактики коронавируса
Найден способ профилактики коронавируса
Использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирусную инфекцию. К таким выводам... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T00:05
2020-11-18T00:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирусную инфекцию. К таким выводам пришли ученые из Университета Кардиффа, пишет газета Express.Жидкости для полоскания рта, содержащие хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала SARS-nCov-2 во рту, утверждают ученые. Они обнаружили у этого вещества вирулицидное действие.Авторы исследования на протяжении трех месяцев изучали действие популярного ополаскивателя для полости рта и смогли выяснить, как такие жидкости могут помочь в борьбе с вирусом.Для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования, предупреждают ученые.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54,5 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/mutatsiya-1585016759.html
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коронавирус covid-19

Найден способ профилактики коронавируса

00:05 18.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВывеска "Красная зона" на двери пульмонологического стационара для больных коронавирусной инфекцией в Красноярске
Вывеска Красная зона на двери пульмонологического стационара для больных коронавирусной инфекцией в Красноярске - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Использование жидкости для полоскания рта позволяет снизить риск заражения различными бактериями и вирусами, включая коронавирусную инфекцию. К таким выводам пришли ученые из Университета Кардиффа, пишет газета Express.
Жидкости для полоскания рта, содержащие хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала SARS-nCov-2 во рту, утверждают ученые. Они обнаружили у этого вещества вирулицидное действие.
Авторы исследования на протяжении трех месяцев изучали действие популярного ополаскивателя для полости рта и смогли выяснить, как такие жидкости могут помочь в борьбе с вирусом.
Для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования, предупреждают ученые.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 54,5 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
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