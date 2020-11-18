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Новости Подмосковья
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Андрей Воробьев заявил о планах сделать общий проездной для столицы и МО
Андрей Воробьев заявил о планах сделать общий проездной для столицы и МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе пленарного заседания "Транспорт России" сообщил, что столица и Московская область собираются выпустить общий... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:00
2020-11-18T17:00
новости подмосковья
андрей воробьев
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе пленарного заседания "Транспорт России" сообщил, что столица и Московская область собираются выпустить общий проездной билет. Он может появиться в грядущем году, информирует телеканал "360"."Да, будет. Здесь присутствуют представители Москвы и Сбербанка. Это наш общий проект. Мы считаем, что универсальная карта будет более удобной", – отметил глава региона.Воробьев также подчеркнул, что транспортная доступность является визитной карточкой Подмосковья. Так, за девять лет с момента начала работы объединенной дирекции Московского транспортного узла получилось сделать реальный прорыв, который заметили и оценили местные жители. В области было построено около 35 путепроводов."Раньше в час пик нельзя было пересечь железную дорогу. Мы построили вылетные магистрали. Федералы вложили огромные деньги в дороги. Сейчас Ярославку заканчивают", – уточнил губернатор.Он добавил, что МЦД является драйвером пригородного сообщения. Не менее важным в улучшении качества жизни и развития экономики является ЦКАД. Воробьев заключил, что нельзя останавливаться на достигнутом.
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андрей воробьев, москва, московская область (подмосковье)

Андрей Воробьев заявил о планах сделать общий проездной для столицы и МО

17:00 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе пленарного заседания "Транспорт России" сообщил, что столица и Московская область собираются выпустить общий проездной билет. Он может появиться в грядущем году, информирует телеканал "360".
"Да, будет. Здесь присутствуют представители Москвы и Сбербанка. Это наш общий проект. Мы считаем, что универсальная карта будет более удобной", – отметил глава региона.
Воробьев также подчеркнул, что транспортная доступность является визитной карточкой Подмосковья. Так, за девять лет с момента начала работы объединенной дирекции Московского транспортного узла получилось сделать реальный прорыв, который заметили и оценили местные жители. В области было построено около 35 путепроводов.
"Раньше в час пик нельзя было пересечь железную дорогу. Мы построили вылетные магистрали. Федералы вложили огромные деньги в дороги. Сейчас Ярославку заканчивают", – уточнил губернатор.
Он добавил, что МЦД является драйвером пригородного сообщения. Не менее важным в улучшении качества жизни и развития экономики является ЦКАД. Воробьев заключил, что нельзя останавливаться на достигнутом.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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