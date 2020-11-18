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В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
Россияне смогут оформлять покупку sim-карты дистанционно, без посещения салона оператора связи; соответствующие поправки в закон "О связи" внесены на... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:50
2020-11-18T17:50
2020-11-18T18:10
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россияне смогут оформлять покупку sim-карты дистанционно, без посещения салона оператора связи; соответствующие поправки в закон "О связи" внесены на рассмотрение Госдумы, сообщает Роскомнадзор."Для этого будут использоваться возможности электронной подписи, Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы", - уточняет ведомство.Роскомнадзор получит полномочия осуществлять мониторинг деятельности оператора связи по проверке достоверности внесенных при покупке sim-карт сведений об абонентах. Если обнаружится, что сведения об абоненте не соответствуют действительности, sim-карта будет подлежать отключению, отмечается в сообщении."Соблюдение достоверности сведений об абоненте является требованием действующего закона о связи и диктуется принятыми в мире нормами, необходимыми для борьбы с террористической деятельностью", - напоминает ведомство.Законопроектом также вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Абонент получит право внести его в учетную запись в ЕСИА. При потере или краже телефон может быть отключен по заявлению владельца, резюмирует ведомство.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Россияне смогут оформлять покупку sim-карты дистанционно, без посещения салона оператора связи; соответствующие поправки в закон "О связи" внесены на рассмотрение Госдумы
, сообщает Роскомнадзор
.
"Для этого будут использоваться возможности электронной подписи, Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы", - уточняет ведомство.
Роскомнадзор получит полномочия осуществлять мониторинг деятельности оператора связи по проверке достоверности внесенных при покупке sim-карт сведений об абонентах. Если обнаружится, что сведения об абоненте не соответствуют действительности, sim-карта будет подлежать отключению, отмечается в сообщении.
"Соблюдение достоверности сведений об абоненте является требованием действующего закона о связи и диктуется принятыми в мире нормами, необходимыми для борьбы с террористической деятельностью", - напоминает ведомство.
Законопроектом также вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Абонент получит право внести его в учетную запись в ЕСИА. При потере или краже телефон может быть отключен по заявлению владельца, резюмирует ведомство.