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Совфед дал отсрочку от призыва опекунам несовершеннолетних
Совфед дал отсрочку от призыва опекунам несовершеннолетних
Совет Федерации одобрил в среду закон, дающий отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся опекунами или попечителями... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:10
2020-11-18T15:10
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, дающий отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры.Соответствующие изменения внесены в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".Сейчас такая норма распространяется лишь на граждан, имеющих детей в возрасте до 16 лет. Новый закон расширяет ее действие на тех, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет.
https://ria.ru/20200331/1569405636.html
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россия, совет федерации рф, общество

Совфед дал отсрочку от призыва опекунам несовершеннолетних

15:10 18.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Николай Журавлев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, дающий отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры.
Соответствующие изменения внесены в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".
Сейчас такая норма распространяется лишь на граждан, имеющих детей в возрасте до 16 лет. Новый закон расширяет ее действие на тех, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет.
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