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Совфед дал отсрочку от призыва опекунам несовершеннолетних

Совфед дал отсрочку от призыва опекунам несовершеннолетних

Совет Федерации одобрил в среду закон, дающий отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся опекунами или попечителями... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:10

2020-11-18T15:10

2020-11-18T15:10

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совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, дающий отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры.Соответствующие изменения внесены в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".Сейчас такая норма распространяется лишь на граждан, имеющих детей в возрасте до 16 лет. Новый закон расширяет ее действие на тех, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет.

https://ria.ru/20200331/1569405636.html

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