https://ria.ru/20201118/premiya-1585119971.html
В Москве объявят лауреатов премии World Travel Awards в онлайн-формате
В Москве объявят лауреатов премии World Travel Awards в онлайн-формате
Лауреатов премии World Travel Awards объявят в Москве в онлайн-формате, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:02
2020-11-18T11:02
2020-11-18T11:02
туризм
юрий колокольников
туризм
наталья сергунина
новости - туризм
ингеборга дапкунайте
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328970_360:523:3072:2048_1400x0_80_0_0_b73caa05574eaae9eea4f22afc7ed80c.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лауреатов премии World Travel Awards объявят в Москве в онлайн-формате, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."В Москве впервые объявят лауреатов главной туристической награды мира — премии World Travel Awards. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, церемония состоится 27 ноября в режиме онлайн. Ведущими будут актеры Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников", — говорится в сообщении.В этом году Москва представлена в семи номинациях, среди которых "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" и "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия"."Второй год подряд Москва становится претендентом на премию World Travel Awards в ключевых номинациях. Кроме того, наш город входит в число лидеров в рейтинге 100 лучших мегаполисов мира, в котором тоже учитывается туристическая привлекательность", — приводятся на сайте слова Сергуниной.Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она присуждается лидерам индустрии путешествий, туризма и гостеприимства. Награды вручаются в таких категориях, как туристические отели и жилье, достопримечательности и авиакомпании (транспорт). Нередко премию называют "Оскаром туристической индустрии". В ноябре 2019 года Москва получила эту награду в номинации "Лучшее туристское направление. Город".
https://ria.ru/20200206/1564283018.html
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328970_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_91390392c2c5e9273a55ebe63c6808e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий колокольников, туризм, наталья сергунина, новости - туризм, ингеборга дапкунайте, москва
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лауреатов премии World Travel Awards объявят в Москве в онлайн-формате, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве впервые объявят лауреатов главной туристической награды мира — премии World Travel Awards. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, церемония состоится 27 ноября в режиме онлайн. Ведущими будут актеры Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников", — говорится в сообщении.
В этом году Москва представлена в семи номинациях, среди которых "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" и "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия".
"Второй год подряд Москва становится претендентом на премию World Travel Awards в ключевых номинациях. Кроме того, наш город входит в число лидеров в рейтинге 100 лучших мегаполисов мира, в котором тоже учитывается туристическая привлекательность", — приводятся на сайте слова Сергуниной.
Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она присуждается лидерам индустрии путешествий, туризма и гостеприимства. Награды вручаются в таких категориях, как туристические отели и жилье, достопримечательности и авиакомпании (транспорт). Нередко премию называют "Оскаром туристической индустрии". В ноябре 2019 года Москва получила эту награду в номинации "Лучшее туристское направление. Город".