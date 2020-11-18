https://ria.ru/20201118/premiya-1585119971.html

В Москве объявят лауреатов премии World Travel Awards в онлайн-формате

В Москве объявят лауреатов премии World Travel Awards в онлайн-формате

Лауреатов премии World Travel Awards объявят в Москве в онлайн-формате, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:02

2020-11-18T11:02

2020-11-18T11:02

туризм

юрий колокольников

туризм

наталья сергунина

новости - туризм

ингеборга дапкунайте

москва

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лауреатов премии World Travel Awards объявят в Москве в онлайн-формате, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."В Москве впервые объявят лауреатов главной туристической награды мира — премии World Travel Awards. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, церемония состоится 27 ноября в режиме онлайн. Ведущими будут актеры Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников", — говорится в сообщении.В этом году Москва представлена в семи номинациях, среди которых "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" и "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия"."Второй год подряд Москва становится претендентом на премию World Travel Awards в ключевых номинациях. Кроме того, наш город входит в число лидеров в рейтинге 100 лучших мегаполисов мира, в котором тоже учитывается туристическая привлекательность", — приводятся на сайте слова Сергуниной.Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она присуждается лидерам индустрии путешествий, туризма и гостеприимства. Награды вручаются в таких категориях, как туристические отели и жилье, достопримечательности и авиакомпании (транспорт). Нередко премию называют "Оскаром туристической индустрии". В ноябре 2019 года Москва получила эту награду в номинации "Лучшее туристское направление. Город".

https://ria.ru/20200206/1564283018.html

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий колокольников, туризм, наталья сергунина, новости - туризм, ингеборга дапкунайте, москва