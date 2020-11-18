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Туризм
https://ria.ru/20201118/premiya-1585119971.html
В Москве объявят лауреатов премии World Travel Awards в онлайн-формате
В Москве объявят лауреатов премии World Travel Awards в онлайн-формате
Лауреатов премии World Travel Awards объявят в Москве в онлайн-формате, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:02
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туризм
юрий колокольников
туризм
наталья сергунина
новости - туризм
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лауреатов премии World Travel Awards объявят в Москве в онлайн-формате, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."В Москве впервые объявят лауреатов главной туристической награды мира — премии World Travel Awards. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, церемония состоится 27 ноября в режиме онлайн. Ведущими будут актеры Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников", — говорится в сообщении.В этом году Москва представлена в семи номинациях, среди которых "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" и "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия"."Второй год подряд Москва становится претендентом на премию World Travel Awards в ключевых номинациях. Кроме того, наш город входит в число лидеров в рейтинге 100 лучших мегаполисов мира, в котором тоже учитывается туристическая привлекательность", — приводятся на сайте слова Сергуниной.Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она присуждается лидерам индустрии путешествий, туризма и гостеприимства. Награды вручаются в таких категориях, как туристические отели и жилье, достопримечательности и авиакомпании (транспорт). Нередко премию называют "Оскаром туристической индустрии". В ноябре 2019 года Москва получила эту награду в номинации "Лучшее туристское направление. Город".
https://ria.ru/20200206/1564283018.html
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юрий колокольников, туризм, наталья сергунина, новости - туризм, ингеборга дапкунайте, москва

В Москве объявят лауреатов премии World Travel Awards в онлайн-формате

11:02 18.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Большой Каменный мост в Москве
Вид на Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Лауреатов премии World Travel Awards объявят в Москве в онлайн-формате, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве впервые объявят лауреатов главной туристической награды мира — премии World Travel Awards. Как сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, церемония состоится 27 ноября в режиме онлайн. Ведущими будут актеры Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников", — говорится в сообщении.
В этом году Москва представлена в семи номинациях, среди которых "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" и "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия".
"Второй год подряд Москва становится претендентом на премию World Travel Awards в ключевых номинациях. Кроме того, наш город входит в число лидеров в рейтинге 100 лучших мегаполисов мира, в котором тоже учитывается туристическая привлекательность", — приводятся на сайте слова Сергуниной.
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Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она присуждается лидерам индустрии путешествий, туризма и гостеприимства. Награды вручаются в таких категориях, как туристические отели и жилье, достопримечательности и авиакомпании (транспорт). Нередко премию называют "Оскаром туристической индустрии". В ноябре 2019 года Москва получила эту награду в номинации "Лучшее туристское направление. Город".
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