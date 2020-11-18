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Новогодние представления в детсадах и школах Татарстана отменять не будут

Новогодние представления в детсадах и школах Татарстана отменять не будут

Новогодние представления в детских садах и школах Татарстана не отменяются, они могут быть проведены по группам и классам с соблюдением всех рекомендаций... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:46

2020-11-18T16:46

2020-11-18T16:46

республика татарстан

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Новогодние представления в детских садах и школах Татарстана не отменяются, они могут быть проведены по группам и классам с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает министерство образования и науки республики."В детских садах и школах любые массовые мероприятия запрещены. Однако это не значит, что любимые и долгожданные детворой новогодние елки отменяются. Планируется провести их по группам – в детских садах, а также по классам или параллелям – в школах, со строгим соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что главная елка страны – Кремлевская – в этом году из-за пандемии проводиться не будет. Президентская елка в Татарстане состоится, но с некоторыми ограничениями. По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, количество гостей на республиканской елке будет ограничено, обязательным будет масочный режим.По данным оперативного штаба, Татарстан остаётся одним из регионов с наименьшим ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 18 ноября в республике зарегистрировано 9428 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки заболели 62 человека. Выздоровели за весь период 8274 человека, в том числе за минувшие сутки – 51. Умерли от COVID-19 в Татарстане 123 человека.По информации управления Роспотребнадзора по Татарстану, на сегодня в республике на разобщении из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ находятся девять классов в Казани, Менделеевске и Нижнекамске, в которых учится 161 ребёнок. В настоящее время под наблюдением находятся 17 очагов заболевания коронавирусом в образовательных учреждениях. Всего с начала учебного года было выявлено 158 очагов COVID-19: 40 школьников, 37 студентов, 81 педагог, 141 очаг с единичными случаями заболеваниями коронавирусом уже снят с наблюдения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/koronavirus-1584884642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), общество