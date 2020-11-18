https://ria.ru/20201118/pozhar-1585229690.html
В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Рязанской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:14
2020-11-18T18:14
2020-11-18T18:19
касимовский район
рязанская область
происшествия
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БРЯНСК, 18 ноя - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Рязанской области, сообщает правительство региона.Пожар в четырехквартирном доме в поселке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области случился в среду после 14:00 мск."На месте ЧП в 16:47 мск было обнаружено тело погибшей женщины, позже – тела еще трёх человек, в числе которых, предположительно, двое детей", - говорится в сообщении.В 15:41 пожар был локализован, ликвидация открытого горения – в 16:00. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 15 машин экстренных служб и 32 специалиста.Обстоятельства ЧП устанавливаются.
https://ria.ru/20201117/pozhar-1585082557.html
касимовский район
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касимовский район, рязанская область, происшествия