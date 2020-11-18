Небензя осудил планы Израиля строить жилье в Восточном Иерусалиме
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ООН, 18 ноя – РИА Новости. Россия озабочена планами израильских властей построить более тысячи единиц жилья в Восточном Иерусалиме, призывает отказаться от поселенческой деятельности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Министерство жилищного строительства Израиля 15 ноября опубликовало тендер на строительство 1257 единиц жилья в районе Гиват Хаматос в Восточном Иерусалиме.
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"Озабочены этим решением, которое противоречит международно-правовой базе ближневосточного урегулирования", - сказал Небензя.
"Подтверждаем принципиальную позицию о незаконности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Призываем отказаться от поселенческой деятельности, окончательно снять с повестки планы аннексии", - заявил постпред.
Он подчеркнул, что одновременно должны прекратиться насилие, запуск ракет по территории Израиля и произойти объединение усилий по противодействию террористическим угрозам.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях. Возможность аннексии поселений Израилем открывает план палестино-израильского урегулирования США, представленный 28 января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом США Дональдом Трампом.
План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать, помимо палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, Иорданскую долину и предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
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