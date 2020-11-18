https://ria.ru/20201118/poseleniya-1585251062.html

Небензя осудил планы Израиля строить жилье в Восточном Иерусалиме

Небензя осудил планы Израиля строить жилье в Восточном Иерусалиме

Россия озабочена планами израильских властей построить более тысячи единиц жилья в Восточном Иерусалиме, призывает отказаться от поселенческой деятельности,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T20:23

2020-11-18T20:23

2020-11-18T20:23

дональд трамп

василий небензя

совет безопасности оон

биньямин нетаньяху

иерусалим

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палестина

восточный иерусалим

сша

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ООН, 18 ноя – РИА Новости. Россия озабочена планами израильских властей построить более тысячи единиц жилья в Восточном Иерусалиме, призывает отказаться от поселенческой деятельности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Министерство жилищного строительства Израиля 15 ноября опубликовало тендер на строительство 1257 единиц жилья в районе Гиват Хаматос в Восточном Иерусалиме."Озабочены этим решением, которое противоречит международно-правовой базе ближневосточного урегулирования", - сказал Небензя.По его словам, строительство нового блока поселений в районе Гиват Хаматос приведет к отделению Восточного Иерусалима от Вифлеема и нарушит территориальную непрерывность предполагаемого резолюциями ООН Палестинского государства.Он подчеркнул, что одновременно должны прекратиться насилие, запуск ракет по территории Израиля и произойти объединение усилий по противодействию террористическим угрозам.Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях. Возможность аннексии поселений Израилем открывает план палестино-израильского урегулирования США, представленный 28 января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом США Дональдом Трампом.План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать, помимо палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, Иорданскую долину и предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.

https://ria.ru/20200906/turtsiya-1576842946.html

https://ria.ru/20201118/izrail-1585222829.html

https://ria.ru/20200925/palestina-1577782689.html

иерусалим

палестина

восточный иерусалим

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, василий небензя, совет безопасности оон, биньямин нетаньяху, иерусалим, оон, палестина, восточный иерусалим, сша, израиль