Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20201118/pomore-1585144720.html
Резиденты Арктической зоны в Поморье получат налоговые льготы
Резиденты Арктической зоны в Поморье получат налоговые льготы
Компании-резиденты Арктической зоны РФ, ведущие деятельность в Архангельской области, смогут получить ряд региональных налоговых льгот; соответствующий... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:20
2020-11-18T12:20
архангельская область
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_4ce1f1c004bd4cd19150202f0f72059b.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноя - РИА Новости. Компании-резиденты Арктической зоны РФ, ведущие деятельность в Архангельской области, смогут получить ряд региональных налоговых льгот; соответствующий законопроект одобрен в двух чтениях на сессии областного Собрания депутатов.Как сообщает пресс-служба регионального парламента, документ внесен губернатором Архангельской области в развитие федерального законодательства о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ.Так, с 1 января 2021 года, организации или предприниматели, получившие статус резидента Арктической зоны, смогут применять пониженную налоговую ставку на прибыль – 5% в течение пяти лет после получения первого дохода и 10% – в течение следующих пяти лет.Ставки по налогу на недвижимое имущество организаций составят 0,1% в течение первых пяти лет и 1,1% - в последующие пять лет.Для резидентов Арктической зоны, работающих по упрощенной системе налогообложения, ставка налога составит от 1% до 5% в зависимости от режима деятельности. Преференции предоставляются в течение 5 лет с начала получения первого дохода. К настоящему времени статус резидента Арктической зоны имеют два поморских предприятия, еще два направили заявки, 21 претендент на этот статус оформляет необходимые документы.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_82780372d7b320d0acf7ff814d2bb8d5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
налоги

Резиденты Арктической зоны в Поморье получат налоговые льготы

12:20 18.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноя - РИА Новости. Компании-резиденты Арктической зоны РФ, ведущие деятельность в Архангельской области, смогут получить ряд региональных налоговых льгот; соответствующий законопроект одобрен в двух чтениях на сессии областного Собрания депутатов.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, документ внесен губернатором Архангельской области в развитие федерального законодательства о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ.
Так, с 1 января 2021 года, организации или предприниматели, получившие статус резидента Арктической зоны, смогут применять пониженную налоговую ставку на прибыль – 5% в течение пяти лет после получения первого дохода и 10% – в течение следующих пяти лет.
Ставки по налогу на недвижимое имущество организаций составят 0,1% в течение первых пяти лет и 1,1% - в последующие пять лет.
Для резидентов Арктической зоны, работающих по упрощенной системе налогообложения, ставка налога составит от 1% до 5% в зависимости от режима деятельности. Преференции предоставляются в течение 5 лет с начала получения первого дохода.
"Эти инструменты позволят привлечь серьезные инвестиции, создать новые производства на арктических территориях, а это дополнительные рабочие места и возможности для развития", – привели в пресс-службе комментарий председателя Архангельского областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
К настоящему времени статус резидента Арктической зоны имеют два поморских предприятия, еще два направили заявки, 21 претендент на этот статус оформляет необходимые документы.
 
Архангельская областьНалоги
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:52США ввели санкции против организаций из Ирана, Турции и Германии
18:52В больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородного шланга
18:49Путин назначил Артема Здунова врио главы Мордовии
18:41Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС проверяет информацию о взрыве в больнице в Коммунарке
18:30Берлинская полиция подтвердила применение слезоточивого газа на протесте
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
Лента новостейМолния