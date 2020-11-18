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Резиденты Арктической зоны в Поморье получат налоговые льготы

Резиденты Арктической зоны в Поморье получат налоговые льготы

Компании-резиденты Арктической зоны РФ, ведущие деятельность в Архангельской области, смогут получить ряд региональных налоговых льгот; соответствующий... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:20

2020-11-18T12:20

2020-11-18T12:20

архангельская область

налоги

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноя - РИА Новости. Компании-резиденты Арктической зоны РФ, ведущие деятельность в Архангельской области, смогут получить ряд региональных налоговых льгот; соответствующий законопроект одобрен в двух чтениях на сессии областного Собрания депутатов.Как сообщает пресс-служба регионального парламента, документ внесен губернатором Архангельской области в развитие федерального законодательства о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ.Так, с 1 января 2021 года, организации или предприниматели, получившие статус резидента Арктической зоны, смогут применять пониженную налоговую ставку на прибыль – 5% в течение пяти лет после получения первого дохода и 10% – в течение следующих пяти лет.Ставки по налогу на недвижимое имущество организаций составят 0,1% в течение первых пяти лет и 1,1% - в последующие пять лет.Для резидентов Арктической зоны, работающих по упрощенной системе налогообложения, ставка налога составит от 1% до 5% в зависимости от режима деятельности. Преференции предоставляются в течение 5 лет с начала получения первого дохода. К настоящему времени статус резидента Арктической зоны имеют два поморских предприятия, еще два направили заявки, 21 претендент на этот статус оформляет необходимые документы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги