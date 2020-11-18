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В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
Генпрокуратура Польши пока не получила документов из Белоруссии об экстрадиции основателей телеграмм-канала Nexta, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:46
2020-11-18T17:50
протесты в белоруссии
польша
белоруссия
в мире
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Польши пока не получила документов из Белоруссии об экстрадиции основателей телеграмм-канала Nexta, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генпрокуратуры Эва Бялик.Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к минюсту Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности."До сих пор Генеральная прокуратура не получила такого рода документы в форме, позволяющей их рассмотреть в соответствии с действующим законодательством", - сказала Бялик.
https://ria.ru/20201117/nexta-1584958167.html
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польша, белоруссия, в мире

В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta

17:46 18.11.2020 (обновлено: 17:50 18.11.2020)
 
© Фото : МИД республики БелоруссияЗдание посольства Белоруссии в Варшаве
Здание посольства Белоруссии в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : МИД республики Белоруссия
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Польши пока не получила документов из Белоруссии об экстрадиции основателей телеграмм-канала Nexta, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генпрокуратуры Эва Бялик.
Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к минюсту Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности.
"До сих пор Генеральная прокуратура не получила такого рода документы в форме, позволяющей их рассмотреть в соответствии с действующим законодательством", - сказала Бялик.
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 11:30Протесты в Белоруссии
Минск потребовал от Варшавы арестовать основателей Telegram-канала Nexta
 
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