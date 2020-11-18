https://ria.ru/20201118/polsha-1585224061.html
В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
Генпрокуратура Польши пока не получила документов из Белоруссии об экстрадиции основателей телеграмм-канала Nexta, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:46
2020-11-18T17:46
2020-11-18T17:50
протесты в белоруссии
польша
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Польши пока не получила документов из Белоруссии об экстрадиции основателей телеграмм-канала Nexta, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генпрокуратуры Эва Бялик.Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к минюсту Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения их к уголовной ответственности."До сих пор Генеральная прокуратура не получила такого рода документы в форме, позволяющей их рассмотреть в соответствии с действующим законодательством", - сказала Бялик.
https://ria.ru/20201117/nexta-1584958167.html
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