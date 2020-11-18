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Валенса назвал Дуду несчастьем для Польши
Валенса назвал Дуду несчастьем для Польши
Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости заявил, что у власти в Польше сейчас... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:33
2020-11-18T09:33
анджей дуда
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лех валенса
сша
варшава
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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости заявил, что у власти в Польше сейчас демагоги и популисты, которые ищут виноватых, чтобы оправдать свои неудачи.Так он прокомментировал опасения Варшавы военной агрессии РФ."По крайней мере, в стратегии национальной безопасности так и записано – Россия является главной угрозой для Польши. Когда президент (Анджей) Дуда подписывал этот документ, никто из его многочисленных советников не выступил против... К власти пришли демагоги и популисты. Они ищут виноватых для того, чтобы оправдать свои неудачи. Это такая тактика", - сказал Валенса.Говоря о Дуде, собеседник агентства отметил, что тот "даже в армии не был". "Что он знает о стратегии - этот Дуда? Это несчастье для Польши. Пока демагогия и популизм служит им - они на этом зарабатывают", - отметил Валенса, призывающий к нормализации отношений двух стран."Когда мы добьемся хороших отношений с Россией, то в Европе и в мире тоже будет иначе", - полагает он.Валенса отметил, что имеющимся оружием "мы можем десять раз уничтожить жизнь на Земле", а спорим об одиннадцатом разе. "Одиннадцатого раза не будет. Поэтому это - глупая, плохая концепция. Конечно, есть опасности, обиды, претензии. Надо иметь немного силы для того, чтобы не наделать глупостей, но мы будем все лучше и лучше понимать, что это не та дорога", - сказал собеседник агентства.По его мнению, надо "воспитывать таких политиков, которые будут вместе с народом добиваться дружественных отношений между Россией и Польшей".Дуда весной этого года подписал новую стратегию национальной безопасности республики, где в качестве самой большой угрозы для страны указывается "агрессивная политика России". В связи с чем в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП.В ноябре президент Польши ратифицировал соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США. По его мнению, документ является "гарантией безопасности для Польши и этой части Европы".
https://ria.ru/20201115/polsha-1584700796.html
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анджей дуда, европа, лех валенса, сша, варшава, в мире

Валенса назвал Дуду несчастьем для Польши

09:33 18.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 18 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости заявил, что у власти в Польше сейчас демагоги и популисты, которые ищут виноватых, чтобы оправдать свои неудачи.
Так он прокомментировал опасения Варшавы военной агрессии РФ.
"По крайней мере, в стратегии национальной безопасности так и записано – Россия является главной угрозой для Польши. Когда президент (Анджей) Дуда подписывал этот документ, никто из его многочисленных советников не выступил против... К власти пришли демагоги и популисты. Они ищут виноватых для того, чтобы оправдать свои неудачи. Это такая тактика", - сказал Валенса.
Говоря о Дуде, собеседник агентства отметил, что тот "даже в армии не был". "Что он знает о стратегии - этот Дуда? Это несчастье для Польши. Пока демагогия и популизм служит им - они на этом зарабатывают", - отметил Валенса, призывающий к нормализации отношений двух стран.
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"Когда мы добьемся хороших отношений с Россией, то в Европе и в мире тоже будет иначе", - полагает он.
Валенса отметил, что имеющимся оружием "мы можем десять раз уничтожить жизнь на Земле", а спорим об одиннадцатом разе. "Одиннадцатого раза не будет. Поэтому это - глупая, плохая концепция. Конечно, есть опасности, обиды, претензии. Надо иметь немного силы для того, чтобы не наделать глупостей, но мы будем все лучше и лучше понимать, что это не та дорога", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, надо "воспитывать таких политиков, которые будут вместе с народом добиваться дружественных отношений между Россией и Польшей".
Дуда весной этого года подписал новую стратегию национальной безопасности республики, где в качестве самой большой угрозы для страны указывается "агрессивная политика России". В связи с чем в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП.
В ноябре президент Польши ратифицировал соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США. По его мнению, документ является "гарантией безопасности для Польши и этой части Европы".
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