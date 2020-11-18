https://ria.ru/20201118/plata-1585186405.html

В Минобрнауки ответили на сообщения об иске ряда студентов МГУ

В Минобрнауки ответили на сообщения об иске ряда студентов МГУ

Решение о перерасчете для студентов платных отделений принимает не Министерство образования и науки, а руководство вуза, заявил журналистам замглавы ведомства... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:06

2020-11-18T15:06

2020-11-18T15:15

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

мгу имени м. в. ломоносова

образование - общество

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение о перерасчете для студентов платных отделений принимает не Министерство образования и науки, а руководство вуза, заявил журналистам замглавы ведомства Андрей Омельчук.Ранее в СМИ появилась информация, что часть обучающихся по контракту студентов МГУ имени М. В. Ломоносова собираются подать к университету коллективный иск и получить перерасчет. По их мнению, после перехода на дистанционный режим качество образования ухудшилось.Комментируя эти сообщения, Омельчук подчеркнул, что выводы о влиянии удаленной формы обучения на качество образования должен делать сам университет и его студенты. По его мнению, эта тема относится к сфере Гражданского права, отношений между вузами и учащимися.При этом, как считает Омельчук, во время пандемии "глобального провала в знаниях" не произошло.Замминистра отметил, что на дистанционке нагрузка большинства преподавателей увеличивается. Об этом нужно помнить тем людям, которые говорят, что удаленное обучение должно быть дешевле, указал Омельчук.Он добавил, что в целом вузы осознают трудности, связанные с дистанционной работой. В этом году многие из них прислушались к рекомендациям и не стали увеличивать стоимость обучения — в том числе для студентов старших курсов.Комментарий МГУВо время пандемии в МГУ имени М.В. Ломоносова сделали все необходимое, чтобы сохранить качество обучения и непрерывность образовательного процесса, заявили РИА Новости в пресс-службе вуза.В университете подчеркнули, что с марта 2020 года руководство вуза приняло "исчерпывающие меры, направленные <...> на исполнение соответствующих предписаний и рекомендаций", а также на обеспечение максимального соответствия образовательного процесса утвержденным стандартам и программам.Как напомнили в пресс-службе вуза, удаленное обучение считается формой очного и этот факт необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о возможности снижения его стоимости.Там также добавили, что работа в дистанционном формате проходила на базе платформы онлайн-образования "Университет без границ", запущенной МГУ задолго до пандемии.Мнение экспертаВ свою очередь, ректор РосНОУ, председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов заявил, что дистанционный формат обходится образовательным организациям намного дороже обычного. Число учебных часов в "контактном режиме" осталось прежним, однако расходы на них значительно увеличились, объяснил он.Как указал эксперт, для вузов компенсация платы за дистанционку "может обернуться банкротством".С точки зрения Зернова, в этой ситуации верным решением была бы компенсация из бюджета страны — она бы поддержала и учащихся, и коллективы вузов.

https://ria.ru/20201117/vuzy-1584969585.html

https://realty.ria.ru/20201103/schet-1582765495.html

https://ria.ru/20201117/distantsionka-1584965153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество, общество