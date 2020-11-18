https://ria.ru/20201118/peremena-1585244784.html

Рязанский губернатор рассказал о пользе проекта "Большая перемена"

Рязанский губернатор рассказал о пользе проекта "Большая перемена"

Участие школьников из Рязанской области в проекте "Большая перемена", который инициирован администрацией президента России, дает бесценный опыт и знания, заявил РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:33

2020-11-18T19:33

2020-11-18T19:33

рязанская область

александр еремин

николай любимов

рязань

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Участие школьников из Рязанской области в проекте "Большая перемена", который инициирован администрацией президента России, дает бесценный опыт и знания, заявил в среду губернатор Николай Любимов на встрече с рязанскими школьниками.Любимов в режиме видеоконференцсвязи общался со школьниками, которые представляли регион в финале всероссийского конкурса "Большая перемена" - одного из самых масштабных проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Открывая встречу, губернатор поздравил ребят с высокими достижениями."Ваше участие в таком серьезном проекте, как "Большая перемена", который инициирован администрацией президента России, - это бесценный опыт и знания, которые обязательно пригодятся вам в будущем. Вы смогли пройти сложнейший отбор. Только представьте - от одной Рязанской области в дистанционной части конкурса участвовало почти 5,5 тысяч человек. И только 16 потом прошли в финал. Я поздравляю вас с этим достижением. Вы большие молодцы, мы вами очень гордимся", - сказал губернатор.Любимов особо отметил пять победителей всероссийского конкурса. Учащиеся одиннадцатых классов школ Рязани Александра Еремина и Полина Кочанова получили на конкурсе в награду грант в 1 миллион рублей, а рязанские школьницы Анна Кузьмина, Анастасия Мельникова и Марьяна Ситникова были премированы в сумме 200 тысяч рублей на дополнительное образование."Конечно, я как губернатор заинтересован в том, чтобы вы продолжили свое обучение на родной земле, в Рязанской области. Тем более, что у нас есть все для того, чтобы дать вам качественное и современное образование. Уверен, что независимо от того, какое направление вы для себя выберете, обязательно добьетесь успеха. А мы со своей стороны будем вас поддерживать и помогать", - отметил Любимов.В ходе встречи школьники и педагоги-наставники поделились с губернатором впечатлениями об участии во всероссийском проекте, рассказали об этапах конкурсного пути, полученном опыте, а также о том, что полученные гранты планируют направить на дальнейшее образование.По итогам встречи губернатор дал поручение министру образования и молодежной политики Рязанской области Ольге Щетинкиной, как только позволит эпидемиологическая обстановка, вручить рязанским финалистам "Большой перемены" награды от региона."Они это в полной мере заслужили. Например, победителей нужно отметить знаком губернатора "За усердие", - сказал Любимов. По его словам, будет проработано предложение победителя всероссийского проекта Полины Кочановой о вручении именных стипендий губернатора финалистам конкурса, которые успешно выступали на всех этапах, но не вошли в число лидеров.

https://ria.ru/20201117/ryazan-1585063296.html

https://ria.ru/20201112/innovatsii-1584363152.html

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александр еремин, николай любимов, рязань, рязанская область, общество