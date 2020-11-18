Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201118/peremena-1585244784.html
Рязанский губернатор рассказал о пользе проекта "Большая перемена"
Рязанский губернатор рассказал о пользе проекта "Большая перемена"
Участие школьников из Рязанской области в проекте "Большая перемена", который инициирован администрацией президента России, дает бесценный опыт и знания, заявил РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:33
2020-11-18T19:33
рязанская область
александр еремин
николай любимов
рязань
рязанская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577003821_0:98:1200:774_1400x0_80_0_0_24f2daf9f9bcb618a10891d91436fe37.jpg
РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Участие школьников из Рязанской области в проекте "Большая перемена", который инициирован администрацией президента России, дает бесценный опыт и знания, заявил в среду губернатор Николай Любимов на встрече с рязанскими школьниками.Любимов в режиме видеоконференцсвязи общался со школьниками, которые представляли регион в финале всероссийского конкурса "Большая перемена" - одного из самых масштабных проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Открывая встречу, губернатор поздравил ребят с высокими достижениями."Ваше участие в таком серьезном проекте, как "Большая перемена", который инициирован администрацией президента России, - это бесценный опыт и знания, которые обязательно пригодятся вам в будущем. Вы смогли пройти сложнейший отбор. Только представьте - от одной Рязанской области в дистанционной части конкурса участвовало почти 5,5 тысяч человек. И только 16 потом прошли в финал. Я поздравляю вас с этим достижением. Вы большие молодцы, мы вами очень гордимся", - сказал губернатор.Любимов особо отметил пять победителей всероссийского конкурса. Учащиеся одиннадцатых классов школ Рязани Александра Еремина и Полина Кочанова получили на конкурсе в награду грант в 1 миллион рублей, а рязанские школьницы Анна Кузьмина, Анастасия Мельникова и Марьяна Ситникова были премированы в сумме 200 тысяч рублей на дополнительное образование."Конечно, я как губернатор заинтересован в том, чтобы вы продолжили свое обучение на родной земле, в Рязанской области. Тем более, что у нас есть все для того, чтобы дать вам качественное и современное образование. Уверен, что независимо от того, какое направление вы для себя выберете, обязательно добьетесь успеха. А мы со своей стороны будем вас поддерживать и помогать", - отметил Любимов.В ходе встречи школьники и педагоги-наставники поделились с губернатором впечатлениями об участии во всероссийском проекте, рассказали об этапах конкурсного пути, полученном опыте, а также о том, что полученные гранты планируют направить на дальнейшее образование.По итогам встречи губернатор дал поручение министру образования и молодежной политики Рязанской области Ольге Щетинкиной, как только позволит эпидемиологическая обстановка, вручить рязанским финалистам "Большой перемены" награды от региона."Они это в полной мере заслужили. Например, победителей нужно отметить знаком губернатора "За усердие", - сказал Любимов. По его словам, будет проработано предложение победителя всероссийского проекта Полины Кочановой о вручении именных стипендий губернатора финалистам конкурса, которые успешно выступали на всех этапах, но не вошли в число лидеров.
https://ria.ru/20201117/ryazan-1585063296.html
https://ria.ru/20201112/innovatsii-1584363152.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577003821_136:0:1200:798_1400x0_80_0_0_d5827613f49ea1ca9bdca09ad415377a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр еремин, николай любимов, рязань, рязанская область, общество

Рязанский губернатор рассказал о пользе проекта "Большая перемена"

19:33 18.11.2020
 
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Участие школьников из Рязанской области в проекте "Большая перемена", который инициирован администрацией президента России, дает бесценный опыт и знания, заявил в среду губернатор Николай Любимов на встрече с рязанскими школьниками.
Любимов в режиме видеоконференцсвязи общался со школьниками, которые представляли регион в финале всероссийского конкурса "Большая перемена" - одного из самых масштабных проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Открывая встречу, губернатор поздравил ребят с высокими достижениями.
Рязанский фармкластер освоит выпуск продукции, важной для пациентов - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 18:50Рязанская область
Рязанский фармкластер освоит выпуск продукции, важной для пациентов
"Ваше участие в таком серьезном проекте, как "Большая перемена", который инициирован администрацией президента России, - это бесценный опыт и знания, которые обязательно пригодятся вам в будущем. Вы смогли пройти сложнейший отбор. Только представьте - от одной Рязанской области в дистанционной части конкурса участвовало почти 5,5 тысяч человек. И только 16 потом прошли в финал. Я поздравляю вас с этим достижением. Вы большие молодцы, мы вами очень гордимся", - сказал губернатор.
Любимов особо отметил пять победителей всероссийского конкурса. Учащиеся одиннадцатых классов школ Рязани Александра Еремина и Полина Кочанова получили на конкурсе в награду грант в 1 миллион рублей, а рязанские школьницы Анна Кузьмина, Анастасия Мельникова и Марьяна Ситникова были премированы в сумме 200 тысяч рублей на дополнительное образование.
"Конечно, я как губернатор заинтересован в том, чтобы вы продолжили свое обучение на родной земле, в Рязанской области. Тем более, что у нас есть все для того, чтобы дать вам качественное и современное образование. Уверен, что независимо от того, какое направление вы для себя выберете, обязательно добьетесь успеха. А мы со своей стороны будем вас поддерживать и помогать", - отметил Любимов.
Губернатора Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 19:25Рязанская область
В Рязанской области создают инновационный центр "Аэрокосмическая долина"
В ходе встречи школьники и педагоги-наставники поделились с губернатором впечатлениями об участии во всероссийском проекте, рассказали об этапах конкурсного пути, полученном опыте, а также о том, что полученные гранты планируют направить на дальнейшее образование.
По итогам встречи губернатор дал поручение министру образования и молодежной политики Рязанской области Ольге Щетинкиной, как только позволит эпидемиологическая обстановка, вручить рязанским финалистам "Большой перемены" награды от региона.
"Они это в полной мере заслужили. Например, победителей нужно отметить знаком губернатора "За усердие", - сказал Любимов. По его словам, будет проработано предложение победителя всероссийского проекта Полины Кочановой о вручении именных стипендий губернатора финалистам конкурса, которые успешно выступали на всех этапах, но не вошли в число лидеров.
 
Рязанская областьАлександр ЕреминНиколай ЛюбимовРязаньРязанская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
09:22Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег
09:21Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов
09:16Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества
09:15РЖД назвали дату выпуска вагона с местами-капсулами
09:07Москалькова прокомментировала ограничения в новогодние праздники
Лента новостейМолния