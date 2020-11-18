https://ria.ru/20201118/perechen-1585200932.html

Минпромторг и Минздрав определили перечень лекарств для госрезерва

Минпромторг и Минздрав определили перечень лекарств для госрезерва

Минпромторг РФ и Минздрав определили перечень лекарств и субстанций для создания государственного лекарственного резерва - его можно будет сформировать после... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:05

2020-11-18T16:05

2020-11-18T16:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мишустин

денис мантуров

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ и Минздрав определили перечень лекарств и субстанций для создания государственного лекарственного резерва - его можно будет сформировать после насыщения рынка, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву до 23 ноября организовать работу по формированию дополнительных резервов лекарств, необходимых для борьбы с COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба кабмина."У нас, на самом деле, нет задачи создавать мощности под каждый импортируемый препарат, который имеет крайне ограниченное применение в мирное время. Но подушку безопасности необходимо иметь по всей номенклатуре", - сказал Мантуров в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства."Поэтому, как только мы насытим рынок, можно будет начать формирование оборачиваемого государственного лекарственного резерва. Вместе с Минздравом мы уже определили перечень препаратов и субстанций, а также объемы создания таких запасов. Это, в том числе, даст гарантии выкупа излишков у фармкомпаний, которые сейчас идут нам навстречу по перепроизводству", - добавил министр.Аналогичная ситуация, по его словам, была весной со средствами индивидуальной защиты, когда предприятия увеличили их выпуск. "Сейчас, когда они нарастили мощности и работают в штатном режиме, мы закупаем у них то, что в избытке лежит на складах, в резерв", - пояснил глава Минпромторга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/azhiotazh-1585196034.html

https://ria.ru/20201116/lekarstva-1584778620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, денис мантуров, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика