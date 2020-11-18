https://ria.ru/20201118/pensii-1585111806.html

Минтруд предложил изменить условия выплаты пенсионных накоплений

Минтруд предложил изменить условия выплаты пенсионных накоплений

Минтруд попросил Пенсионный фонд (ПФР) пересмотреть условия единовременной выплаты пенсионных накоплений, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:19

2020-11-18T09:19

2020-11-18T09:54

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Минтруд попросил Пенсионный фонд (ПФР) пересмотреть условия единовременной выплаты пенсионных накоплений, сообщает "Коммерсант".По данным издания, ведомство предложило поднять до 20 процентов от МРОТ минимальный размер суммы, при которой выплаты делаются ежемесячно и пожизненно. Если объем накоплений не достиг этой планки, все деньги выдадут сразу.При этом в Минтруде подчеркнули, что решения о законодательных изменениях по этому вопросу не приняты.По действующему законодательству выходящие на пенсию граждане получают на руки всю сумму разом, если рассчитанная для них накопительная часть составляет менее пяти процентов от общей пенсии.С 2014 года накопительная часть пенсии заморожена. Взносы работодателей в ПФР формируют страховую часть. В октябре депутаты приняли законопроект, продлевающий заморозку до конца 2023-го.

https://ria.ru/20201021/mintrud-1580870364.html

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество