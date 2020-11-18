https://ria.ru/20201118/pedagog-1585155068.html
В России педагогов предложили увольнять за разжигание розни
В России педагогов предложили увольнять за разжигание розни
В Трудовом кодексе РФ предлагается прописать норму о возможности увольнения педагога за разжигание социальной или национальной розни, говорится в законопроекте, РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:00
2020-11-18T13:00
2020-11-18T13:00
госдума рф
андрей климов
общество
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. В Трудовом кодексе РФ предлагается прописать норму о возможности увольнения педагога за разжигание социальной или национальной розни, говорится в законопроекте, внесенном парламентариями в Госдуму."В Трудовом кодексе РФ закрепляется возможность увольнения педагога в случае использования образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ", - говорится в проекте.Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов отмечал, что законопроекты по противодействию вмешательства в дела РФ парламент может принять до конца текущего года.
https://ria.ru/20190718/1556641566.html
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