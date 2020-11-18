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Мурашко назвал процент тяжелых пациентов с COVID-19
Мурашко назвал процент тяжелых пациентов с COVID-19
Среди госпитализированных с коронавирусом 10% находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:52
2020-11-18T14:52
2020-11-18T15:13
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Среди госпитализированных с коронавирусом 10% находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Среди госпитализированных 10% это пациенты тяжелые, требующие интенсивного наблюдения. В целом на искусственной вентиляции легких сегодня занято около 5 тысяч коек. Пациенты, которые находятся на неинвазивной вентиляции легких или под наблюдением, в целом от реанимационных коек занимают 20%", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.Мурашко отметил, что в летний период койки были перепрофилированы обратно, при нарастании заболеваемости 184 тысячи коек были возвращены вновь для оказания помощи пациентам с инфекционными болезнями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество