Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обратился к сторонникам, пришедшим на площадь Республики в Ереване, с просьбой прекратить собрание.
"Мы вчера и сегодня предупреждали, что не нужно, чтобы это собрание проводилось. Я знаю, что в Армении есть десятки тысяч человек, которые в случае необходимости придут на площадь. Я хочу поблагодарить за содействие и прошу: немного побеседуйте и прекратите собрание", - сказал Пашинян. По его словам, если будет необходимо, он призовет сторонников на площадь.
Параллельно на площади Свободы проходит акция с требованием отставки премьера.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.