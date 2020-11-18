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Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
Правоохранители Парижа после столкновений на акции протеста во вторник вечером применили слезоточивый газ и водометы, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:55
2020-11-18T12:19
"желтые жилеты"
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правоохранители Парижа после столкновений на акции протеста во вторник вечером применили слезоточивый газ и водометы, сообщает телеканал BFMTV.Манифестация против законопроекта о "глобальной безопасности" проходила во вторник рядом с Национальным собранием (нижней палатой парламента) Франции, в ней приняли участие несколько сотен человек. Они выступали против 24 статьи этого законопроекта, которая, по их мнению, нарушит свободу информации. По ней предусматривается штраф или заключение сроком на один год за распространение "изображения лица или других частей, которые поспособствуют идентификации" полицейского или жандарма во время проведения операции.При этом в законопроекте сказано, что наказание за распространение фотографий должно последовать, если цель злоумышленников состоит в том, чтобы "посягнуть на физическую или психическую неприкосновенность" правоохранителя. Профсоюзы журналистов и правозащитники наоборот полагают, что это положение сделает невозможным для журналистов и обычных граждан снимать полицейских и, например, фиксировать акты насилия со стороны полиции. Поэтому они призвали принять участие в акции протеста.По данным источника канала в полиции, столкновения между правоохранителями и участниками акции с применением насилия произошли вечером, уже в конце акции. Среди протестующих были представители движения "желтых жилетов", активисты левых организаций и студенты.На некоторых полицейских, как сообщается, набрасывались радикально настроенные манифестанты. В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Их целью было разогнать участников акции, среди которых было много молодых людей, занимающихся вандализмом, сообщили каналу.Полиция задержала несколько человек, идет оценка ущерба. Протестующие покинули район Национального собрания примерно в 21.00-21.30 по местному времени (23.00-23.30 мск), после чего обстановка была спокойной.
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"желтые жилеты", франция, париж, в мире

Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста

09:55 18.11.2020 (обновлено: 12:19 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
Сотрудники полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правоохранители Парижа после столкновений на акции протеста во вторник вечером применили слезоточивый газ и водометы, сообщает телеканал BFMTV.
Манифестация против законопроекта о "глобальной безопасности" проходила во вторник рядом с Национальным собранием (нижней палатой парламента) Франции, в ней приняли участие несколько сотен человек. Они выступали против 24 статьи этого законопроекта, которая, по их мнению, нарушит свободу информации. По ней предусматривается штраф или заключение сроком на один год за распространение "изображения лица или других частей, которые поспособствуют идентификации" полицейского или жандарма во время проведения операции.
При этом в законопроекте сказано, что наказание за распространение фотографий должно последовать, если цель злоумышленников состоит в том, чтобы "посягнуть на физическую или психическую неприкосновенность" правоохранителя. Профсоюзы журналистов и правозащитники наоборот полагают, что это положение сделает невозможным для журналистов и обычных граждан снимать полицейских и, например, фиксировать акты насилия со стороны полиции. Поэтому они призвали принять участие в акции протеста.
По данным источника канала в полиции, столкновения между правоохранителями и участниками акции с применением насилия произошли вечером, уже в конце акции. Среди протестующих были представители движения "желтых жилетов", активисты левых организаций и студенты.
На некоторых полицейских, как сообщается, набрасывались радикально настроенные манифестанты. В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Их целью было разогнать участников акции, среди которых было много молодых людей, занимающихся вандализмом, сообщили каналу.
Полиция задержала несколько человек, идет оценка ущерба. Протестующие покинули район Национального собрания примерно в 21.00-21.30 по местному времени (23.00-23.30 мск), после чего обстановка была спокойной.
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