https://ria.ru/20201118/parizh-1585115689.html

Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста

Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста

Правоохранители Парижа после столкновений на акции протеста во вторник вечером применили слезоточивый газ и водометы, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:55

2020-11-18T09:55

2020-11-18T12:19

"желтые жилеты"

франция

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155651/48/1556514845_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7faa0da392418844cb225adeea406664.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Правоохранители Парижа после столкновений на акции протеста во вторник вечером применили слезоточивый газ и водометы, сообщает телеканал BFMTV.Манифестация против законопроекта о "глобальной безопасности" проходила во вторник рядом с Национальным собранием (нижней палатой парламента) Франции, в ней приняли участие несколько сотен человек. Они выступали против 24 статьи этого законопроекта, которая, по их мнению, нарушит свободу информации. По ней предусматривается штраф или заключение сроком на один год за распространение "изображения лица или других частей, которые поспособствуют идентификации" полицейского или жандарма во время проведения операции.При этом в законопроекте сказано, что наказание за распространение фотографий должно последовать, если цель злоумышленников состоит в том, чтобы "посягнуть на физическую или психическую неприкосновенность" правоохранителя. Профсоюзы журналистов и правозащитники наоборот полагают, что это положение сделает невозможным для журналистов и обычных граждан снимать полицейских и, например, фиксировать акты насилия со стороны полиции. Поэтому они призвали принять участие в акции протеста.По данным источника канала в полиции, столкновения между правоохранителями и участниками акции с применением насилия произошли вечером, уже в конце акции. Среди протестующих были представители движения "желтых жилетов", активисты левых организаций и студенты.На некоторых полицейских, как сообщается, набрасывались радикально настроенные манифестанты. В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Их целью было разогнать участников акции, среди которых было много молодых людей, занимающихся вандализмом, сообщили каналу.Полиция задержала несколько человек, идет оценка ущерба. Протестующие покинули район Национального собрания примерно в 21.00-21.30 по местному времени (23.00-23.30 мск), после чего обстановка была спокойной.

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"желтые жилеты", франция, париж, в мире