https://ria.ru/20201118/ozon-1585099664.html
Ozon выплатит Сбербанку миллиард рублей в рамках урегулирования спора
Ozon выплатит Сбербанку миллиард рублей в рамках урегулирования спора
Российский маркетплейс Ozon согласился выплатить Сбербанку один миллиард рублей в рамках урегулирования спора из-за разрыва соглашения о намерениях между... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T01:48
2020-11-18T01:48
2020-11-18T10:36
россия
ozon
сбербанк россии
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российский маркетплейс Ozon согласился выплатить Сбербанку один миллиард рублей в рамках урегулирования спора из-за разрыва соглашения о намерениях между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком, говорится в материалах Ozon к планируемому размещению американских депозитарных акций (ADS).Ozon в начале ноября сообщил, что еще в сентябре разорвал некое соглашение об основных условиях сделки со Сбербанком, которое предусматривало штраф за расторжение в миллиард рублей. По информации компании, Сбербанк уведомил маркетплейс, что ожидает полной выплаты штрафа или объяснений, почему Ozon считает условия соглашения выполненными. Подробности сделки не раскрывались.На прошлой неделе маркетплейс сообщил, что урегулировал со Сбером разногласия, у сторон нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств.Сбербанк в апреле сообщил, что предоставил Ozon заем на шесть миллиардов рублей. Как поясняли в маркетплейсе, однолетний кредит был привлечен в марте, ставка по нему — 15 процентов годовых. Сбербанк в апреле сообщал, что средства предоставляются для финансирования текущей операционной деятельности, а также для усиления программы развития логистических мощностей в рамках предусмотренной стратегии. В июне агентство Рейтер передавало, что Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Ozon и может получить около 30 процентов акций после допэмиссии.
https://realty.ria.ru/20201006/udalenka-1578501549.html
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россия, ozon, сбербанк россии, экономика
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Российский маркетплейс Ozon
согласился выплатить Сбербанку
один миллиард рублей в рамках урегулирования спора из-за разрыва соглашения о намерениях между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком, говорится в материалах Ozon к планируемому размещению американских депозитарных акций (ADS).
Ozon в начале ноября сообщил, что еще в сентябре разорвал некое соглашение об основных условиях сделки со Сбербанком, которое предусматривало штраф за расторжение в миллиард рублей. По информации компании, Сбербанк уведомил маркетплейс, что ожидает полной выплаты штрафа или объяснений, почему Ozon считает условия соглашения выполненными. Подробности сделки не раскрывались.
На прошлой неделе маркетплейс сообщил, что урегулировал со Сбером разногласия, у сторон нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств.
Сбербанк в апреле сообщил, что предоставил Ozon заем на шесть миллиардов рублей. Как поясняли в маркетплейсе, однолетний кредит был привлечен в марте, ставка по нему — 15 процентов годовых.
Сбербанк в апреле сообщал, что средства предоставляются для финансирования текущей операционной деятельности, а также для усиления программы развития логистических мощностей в рамках предусмотренной стратегии. В июне агентство Рейтер передавало, что Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Ozon и может получить около 30 процентов акций после допэмиссии.